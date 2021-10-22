Мальта заборонила в’їзд туристам з України

Заборона стосується як вакцинованих, так і невакцинованих українців.

Влада Мальти оновила перелік країн, туристам із яких заборонено в'їзд через коронавірус. У "темно-червону" зону з 21 жовтня внесено зокрема Україну.

Про це повідомляється на сайті міністерства охорони здоров'я Мальти.

Згідно з рішенням мальтійської влади, з туристичною метою заборонено в'їзд як вакцинованих, так і невакцинованих українців.

В'їжджати в цю країну громадяни України можуть тільки в особливих випадках.

При цьому для в'їзду на Мальту необхідно буде:

отримати дозвіл від мальтійської влади;

заповнити спеціальну форму;

отримати негативний ПЛР-тест на коронавірус;

відбути 14 днів карантину.

Нагадаємо, в серпні уряд Мальти визнав українські цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19.

У липні цього року Мальта закрила в’їзд до себе всім невакцинованим туристам.