Мальта заборонила в’їзд туристам з України

Влада Мальти оновила перелік країн, туристам із яких заборонено в'їзд через коронавірус. У "темно-червону" зону з 21 жовтня внесено зокрема Україну.
Про це повідомляється на сайті міністерства охорони здоров'я Мальти.
Згідно з рішенням мальтійської влади, з туристичною метою заборонено в'їзд як вакцинованих, так і невакцинованих українців.
В'їжджати в цю країну громадяни України можуть тільки в особливих випадках.
При цьому для в'їзду на Мальту необхідно буде:
- отримати дозвіл від мальтійської влади;
- заповнити спеціальну форму;
- отримати негативний ПЛР-тест на коронавірус;
- відбути 14 днів карантину.
Нагадаємо, в серпні уряд Мальти визнав українські цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19.
У липні цього року Мальта закрила в’їзд до себе всім невакцинованим туристам.