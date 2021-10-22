Окупанти 9 разів порушили "тишу" на Донбасі, одного бійця ЗСУ поранено, ще один отримав бойову травму

Упродовж п’ятниці, 22 жовтня, на Донбасі зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Окупанти застосовували, зокрема, заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення, ще один - бойову травму, повідомляє пресцентр ООС.

Сьогодні неподалік Золотого-4 ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів. У напрямку Красногорівки найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 100 мм.

У бік Катеринівки окупанти двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Українські позиції в районі Новолуганського противник обстріляв теж двічі, використовуючи великокаліберні кулемети та ручні протитанкові гранатомети.

Біля Новозванівки ворог застосував протитанковий ракетний комплекс. Поблизу Луганського обстріл вівся зі станкових протитанкових гранатометів.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один зазнав бойового травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – задовільний", - повідомляють у штабі.

Щоб змусити противника припинити вогневу активність, наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо, вчора, 21 жовтня, окупаційні війська чотири рази порушили режим тиші на Донбасі, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед українських військовослужбовців не було.