Денісова: внаслідок агресії РФ загинуло 158 дітей, понад 3000 – поранено

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що станом на 21 жовтня внаслідок російської агресії на сході України загинуло 158 дітей, понад 3000 – поранено.

Про це вона написала у Telegram.

Сьогодні Денісова зустрілася зі Спеціальним Представником Європейського Союзу з прав людини Імоном Гілмором. Сторони обговорили додержання прав дітей, забезпечення гендерної рівності, права національних та сексуальних меншин.

“Відзначила, що тривалий російсько-український воєнний конфлікт порушує основоположне право - на життя. Внаслідок агресії РФ 158 дітей вже загинуло, понад 3000 – поранено. Окупаційні адміністрації ТОТ України позбавляють наших юних співгромадян права на навчання рідною мовою, вільне пересування та здобуття освіти”, - написала Денісова.

Вона також розповіла про виклики, з якими доводиться стикатися у сфері додержання прав дітей в умовах проведення в Україні реформи децентралізації та процесу деінституціалізації інтернатних закладів. За оцінкою омбудсмана, спостерігається відсутність у деяких новостворених територіальних громадах Служб у справах дітей. Це призводить до порушення прав дітей та несвоєчасне реагування на них з боку посадових осіб органів влади та місцевого самоврядування.

За словами Денісової, Гілмора цікавило питання ратифікації Україною Стамбульської конвенції.

“Наголосила, що у своїх щорічних доповідях постійно рекомендую українському Парламенту ратифікувати конвенцію. Зрушення в цьому напрямі вже є: разом з Урядом, громадськими організаціями, за підтримки Першої леді підготовлено законопроект про ратифікацію Стамбульської конвенції, і ми в очікуванні внесення його до Верховної Ради”, - написала Денісова.

Омбудсман також поділилася досвідом свого Офісу щодо моніторингу дотримання прав ромської національної меншини. Такий моніторинг дозволив виявити, серед іншого, системні порушення права на освіту та медичну допомогу, особливо в період пандемії COVID-19.

Співрозмовники також розглянули питання додержання прав ЛГБТ-спільноти в Україні.

“Відзначила, що мною фіксуються випадки порушень їхніх прав на захист від дискримінаційних дій, майнових та немайнових прав через неможливість укладення цивільного партнерства. Поінформувала, що другий рік поспіль наполягаю на ухваленні Парламентом законопроекту про цивільне партнерство, яке стосується не тільки одностатевих пар, а й різностатевих, які живуть разом і теж не можуть реалізувати свої права”, - зазначила Денісова.

Нагадаємо, спеціальний представник Європейського Союзу з прав людини Еймон Гілмор прибув до Києва 18 жовтня. Це перший його офіційний візит в Україну.

20 жовтня Гілмор відвідав район проведення операції Об’єднаних сил, де зустрівся з представниками командування ООС та ознайомився з безпековою ситуацією у Донецькій та Луганській областях.