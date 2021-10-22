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Румунська православна церква де-факто визнала ПЦУ

Знакова подія сталася під час богослужінь з нагоди 30-річчя інтронізації патріарха Варфоломія.

Румунська православна церква де-факто визнала ПЦУ
Фото: facebook.com/ecumenicalpatriarchate

Румунська православна церква зробила ще один крок у визнанні Православної церкви України. Про це свідчить спільне богослужіння єрарха Румунської православної церкви митрополита Триговіштського Нифонта (Міхейце) із єрархом ПЦУ архієпископом Тернопільським і Кременецьким Нестором (Писиком).

Як зазначає видання "Духовний фронт", у православ’ї спільне богослужіння можна проводити лише із тими священниками чи єпископами, які не є розкольниками чи єретиками. Таким чином Румунська православна церква не бачить серйозних канонічних перешкод для визнання Православної церкви України і встановлення з нею євхаристійного єднання.

"Варто зазначити, що митрополит Тирговіштський Нифонт був одним з учасників неканонічної зустрічі в Аммані, яка мала на меті просувати російські інтереси у Вселенському православ’ї. Беручи це до уваги, можна припустити що цей румунський єрарх змінив свої погляди на ініціативи Моспатріархії", - йдеться у повідомленні.

Раніше предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній називав Румунську православну церкву однією із тих, яка готова визнати ПЦУ. Також визнання помісної української церкви найближчим часом ймовірне з боку Грузинської, Болгарської та Албанської церков.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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