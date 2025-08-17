Fox News: ​Трамп підтримує пропозицію Путіна віддати Росії Донбас в обмін на припинення війни

Президент США Дональд Трамп підтримує пропозицію Владіміра Путіна щодо взяття під контроль Москви Донецької області і заморозити лінію фронту в обмін на припинення війни в Україні.

Про це повідомляє Fox News з посиланням на джерела.

Зазначається, що американський посадовець підтвердив, що Трамп закликав Володимира Зеленського прийняти пропозицію Путіна.

"Після зустрічі з Путіним у п'ятницю на Алясці Трамп сказав європейським союзникам, що російський президент повторив, що він хоче отримати контроль над Луганською та Донецькою областями. Пи цьому, він, здається, відкритий до можливості виходу з "глухого кута" в Запоріжжі та Херсоні разом із заморожуванням вздовж ліній фронту", - йдеться у статті.

Видання пише, що Трамп відмовився від підтримки припинення вогню, натомість прагне повноцінної мирної угоди.