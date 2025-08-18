КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ГоловнаСвіт

Трамп: в нас гарні можливості закінчити війну, ми хочемо тривалого миру, а не кількарічного затишшя

Американський президент сказав, що це не його війна, але він бажає її завершення. 

Володимир Зеленський і Дональд Трамп, 18 серпня
Фото: скриншот відео Радіо Свобода

Президент США Дональд Трамп вважає, що зараз є хороші шанси закінчити війну в Україні. Про це він сказав під час преспідходу в Білому домі разом з президентом України Володимиром Зеленським (трансляція Радіо Свободи).

Трамп укотре повторив, що це "не його війна", але він хоче, аби вона закінчилася. Американський президент сказав, що гине дуже багато людей: солдатів і цивільного населення. 

"В нас буде тристороння зустріч, якщо сьогоднішня зустріч пройде добре. Я дуже сподіваюсь на неї", – сказав Трамп. 

Він висловив упевненість, що цю війну хочуть закінчити всі, зокрема Владімір Путін. 

"Ми хочемо тривалого миру, а не кількарічного затишшя. Ми хочемо, щоб все це тривало довго і ми будемо робьити все, аби такі домовленості працювали. Якщо ми дійдемо до миру, то все спрацює", – сказав Трамп. 

Він додав, що, можливо, сьогодні увечері стане зрозуміло, чи будуть надіслані до України війська ЄС.

В президента США також спитали, чому перша леді Меланія Трамп передала листа Владіміру Путіну, закликаючи його до миру через дітей. Трамп сказав, що в душі першої леді вирують переживання через те, як війна впливає на дітей. 

Трамп сказав, що хоче, аби і Україна, і Росія припинили вогонь, щоб перестали гинути люди. Але він прагне закінчити війну, а не просто вогонь. Трамп додав, що іноді, припинивши вогонь, супротивники продовжують нарощувати силу. 

Трамп також жартома сказав, що похвалив президента України за те, в якому він костюмі. 
