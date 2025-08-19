Імміграційна служба США заявила про депортацію українців

"Ось фотографії перших хвилин повернення українських іноземців додому після їхнього вивезення зі Сполучених Штатів", — йдеться у повідомленні Імміграційної служби.

Імміграційна та митна служба США (ICE) оприлюднила фото депортованих громадян України у соцмережі X.

Українців привезли на кордон з Україною.

