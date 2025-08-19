Імміграційна служба США заявила про депортацію українців

Імміграційна та митна служба США (ICE) оприлюднила фото депортованих громадян України у соцмережі X.
"Ось фотографії перших хвилин повернення українських іноземців додому після їхнього вивезення зі Сполучених Штатів", — йдеться у повідомленні Імміграційної служби.
- Після свого повернення в Білий дім президент Дональд Трамп зосередився на прискоренні вивезення нелегальних мігрантів, обіцяючи “масову депортацію”.
- На кордон із Мексикою відправили півтори тисячі військових, покликаних боротися з нелегалами.
- Президент також розпорядився скасувати надання американського громадянства малюкам, народженим у США від батьків-нелегалів. Однак проти цього подали позови 22 штати, і суд заблокував указ Трампа.
- Потім у Штатах стартували військові депортаційні авіарейси іммігрантів. Колумбія, зокрема, спочатку відмовилася прийняти військові літаки США із депортованими, а потім змінила рішення. Країни дійшли згоди після того, як Білий дім пригрозив санкціями.