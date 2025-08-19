Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Імміграційна служба США заявила про депортацію українців

Українців привезли на кордон з Україною.

Імміграційна служба США заявила про депортацію українців
Фото: Імміграційна служба США

Імміграційна та митна служба США (ICE) оприлюднила фото депортованих громадян України у соцмережі X.

"Ось фотографії перших хвилин повернення українських іноземців додому після їхнього вивезення зі Сполучених Штатів", — йдеться у повідомленні Імміграційної служби.

Фото: скріншот

  • Після свого повернення в Білий дім президент Дональд Трамп зосередився на прискоренні вивезення нелегальних мігрантів, обіцяючи “масову депортацію”.
  • На кордон із Мексикою відправили півтори тисячі військових, покликаних боротися з нелегалами.
  • Президент також розпорядився скасувати надання американського громадянства малюкам, народженим у США від батьків-нелегалів. Однак проти цього подали позови 22 штати, і суд заблокував указ Трампа.
  • Потім у Штатах стартували військові депортаційні авіарейси іммігрантів. Колумбія, зокрема, спочатку відмовилася прийняти військові літаки США із депортованими, а потім змінила рішення. Країни дійшли згоди після того, як Білий дім пригрозив санкціями.
