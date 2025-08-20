Британська розвідка: Росія готує дітей до війни безпілотників

Росія продовжує мілітаризувати школярів і студентів, про що свідчить посилення навчання та інструктаж російських дітей і молоді з використання безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки.

Згідно інформації, російських дітей та молодь навчають експлуатації та технічних основ безпілотних літальних апаратів у понад 500 школах Росії, а також у 30 коледжах з центрами практичної підготовки.

Повідомляється, що понад 2, 5 тисячі вчителів пройшли навчання для викладання в цій галузі. Це є частиною заявленого у травні 2024 року наміру міністра освіти і науки Росії Валерія Фалькова підготувати один мільйон спеціалістів з БпЛА до 2030 року.

У розвідці додають, що 12 червня 2025 року президент Росії Володимир Путін заявив, що наразі триває розробка та розгортання окремого підрозділу спеціалізованих сил безпілотних літальних апаратів у складі Збройних сил Росії.

"Це також підкреслює постійне зростання важливості безпілотників в російсько-українському конфлікті, а також прагнення Росії в довгостроковій перспективі значно підвищити як свою майстерність у використанні БПЛА, так і обсяги та масштаби своїх можливостей у цій сфері", зазначають аналітики.