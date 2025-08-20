На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
ГоловнаСвіт

Британська розвідка: Росія готує дітей до війни безпілотників

Напередодні Путін заявив про створення окремого підрозділу спеціальних сил БпЛА у складі ЗС РФ.

Британська розвідка: Росія готує дітей до війни безпілотників
мілітаризація дітей на ТОТ
Фото: Центр національного спротиву

Росія продовжує мілітаризувати школярів і студентів, про що свідчить посилення навчання та інструктаж російських дітей і молоді з використання безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки.

Згідно інформації, російських дітей та молодь навчають експлуатації та технічних основ безпілотних літальних апаратів у понад 500 школах Росії, а також у 30 коледжах з центрами практичної підготовки. 

Повідомляється, що понад 2, 5 тисячі вчителів пройшли навчання для викладання в цій галузі. Це є частиною заявленого у травні 2024 року наміру міністра освіти і науки Росії Валерія Фалькова підготувати один мільйон спеціалістів з БпЛА до 2030 року.

У розвідці додають, що 12 червня 2025 року президент Росії Володимир Путін заявив, що наразі триває розробка та розгортання окремого підрозділу спеціалізованих сил безпілотних літальних апаратів у складі Збройних сил Росії.

"Це також підкреслює постійне зростання важливості безпілотників в російсько-українському конфлікті, а також прагнення Росії в довгостроковій перспективі значно підвищити як свою майстерність у використанні БПЛА, так і обсяги та масштаби своїх можливостей у цій сфері", зазначають аналітики.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies