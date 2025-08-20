ЦПД: інформація про 1,7 мільйона загиблих та зниклих безвісти військових ЗСУ — фейк

У Центрі протидії дезінформації розвіяли черговий фейк російської пропаганди про начебто 1,7 мільйона загиблих та зниклих безвісти військових ЗСУ у війні проти РФ.

У Центрі зазначають, що підконтрольні Кремлю пропагандистські ресурси поширюють заяви, нібито російські хакери зламали базу даних Генштабу ЗСУ й отримали інформацію про "1,7 мільйона загиблих та зниклих українських військових" за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Насправді це абсолютно абсурдний фейк, оскільки Україна за роки незалежності ніколи не мала регулярної армії у 1,7 млн осіб. Станом на січень 2025 року, зі слів Президента України Володимира Зеленського, чисельність української армії становила 880 тисяч осіб", — ідеться у повідомленні ЦПД.

Також Володимир Зеленський повідомляв, що втрати російських військовослужбовців втричі перевищують втрати українських воїнів.

Згідно з даними Генштабу, станом на 20 серпня 2025 року армія РФ втратила 1 072 700 осіб вбитими та пораненими, що нівелює вигадані цифри російських пропагандистів щодо втрат України.

Росіяни поширюють фейк про втрати української армії з метою деморалізувати українців, переконати світ у "виснаженості та неефективності Збройних Сил України» та послабити її міжнародну підтримку", — додають у ЦПД.