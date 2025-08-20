«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
ГоловнаСуспільствоВійна

ЦПД: інформація про 1,7 мільйона загиблих та зниклих безвісти військових ЗСУ — фейк

Роспропаганда поширює інформацію про начебто злам бази даних Генштабу ЗСУ.

ЦПД: інформація про 1,7 мільйона загиблих та зниклих безвісти військових ЗСУ — фейк
Фото: Центр протидії дезінформації

У Центрі протидії дезінформації розвіяли черговий фейк російської пропаганди про начебто 1,7 мільйона загиблих та зниклих безвісти військових ЗСУ у війні проти РФ.

У Центрі зазначають, що підконтрольні Кремлю пропагандистські ресурси поширюють заяви, нібито російські хакери зламали базу даних Генштабу ЗСУ й отримали інформацію про "1,7 мільйона загиблих та зниклих українських військових" за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Насправді це абсолютно абсурдний фейк, оскільки Україна за роки незалежності ніколи не мала регулярної армії у 1,7 млн осіб. Станом на січень 2025 року, зі слів Президента України Володимира Зеленського, чисельність української армії становила 880 тисяч осіб", — ідеться у повідомленні ЦПД. 

Також Володимир Зеленський повідомляв, що втрати російських військовослужбовців втричі перевищують втрати українських воїнів. 

Згідно з даними Генштабу, станом на 20 серпня 2025 року армія РФ втратила 1 072 700 осіб вбитими та пораненими, що нівелює вигадані цифри російських пропагандистів щодо втрат України. 

Росіяни поширюють фейк про втрати української армії з метою деморалізувати українців, переконати світ у "виснаженості та неефективності Збройних Сил України» та послабити її міжнародну підтримку", — додають у ЦПД.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies