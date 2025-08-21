«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Протягом доби росіяни здійснили 110 обстрілів Сумщини

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Протягом доби росіяни здійснили 110 обстрілів Сумщини
Фото: unn.ua

Протягом доби, з ранку 20 серпня до ранку 21 серпня 2025 року, російські війська здійснили понад 110 обстрілів по 46 населених пунктах у 18 територіальних громадах області, повідомила Сумська ОВА. 

Внаслідок російських обстрілів території області загиблих і поранених серед мирних жителів немає.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА:

  • понад 40 ударів КАБів;
  • 20 скидань ВОГ з БпЛА.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА, ракетний удар по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Середино-Будській громаді пошкоджено 2 приватні домоволодіння;
  • у Роменській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;
  • у Новослобідській громаді пошкоджено приватне домоволодіння;
  • у Краснопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Сумській громаді пошкоджено приватне житлове домоволодіння, нежитлове приміщення;
  • у Конотопській громаді пошкоджено господарську споруду.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 1 людину.

За добу повітряна тривога в області тривала 18 годин 44 хвилини.
