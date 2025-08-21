Протягом доби росіяни здійснили 110 обстрілів Сумщини

Протягом доби, з ранку 20 серпня до ранку 21 серпня 2025 року, російські війська здійснили понад 110 обстрілів по 46 населених пунктах у 18 територіальних громадах області, повідомила Сумська ОВА.
Внаслідок російських обстрілів території області загиблих і поранених серед мирних жителів немає.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА:
- понад 40 ударів КАБів;
- 20 скидань ВОГ з БпЛА.
Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА, ракетний удар по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Середино-Будській громаді пошкоджено 2 приватні домоволодіння;
- у Роменській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;
- у Новослобідській громаді пошкоджено приватне домоволодіння;
- у Краснопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Сумській громаді пошкоджено приватне житлове домоволодіння, нежитлове приміщення;
- у Конотопській громаді пошкоджено господарську споруду.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 1 людину.
За добу повітряна тривога в області тривала 18 годин 44 хвилини.