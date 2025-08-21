Протягом доби росіяни здійснили 110 обстрілів Сумщини

Протягом доби, з ранку 20 серпня до ранку 21 серпня 2025 року, російські війська здійснили понад 110 обстрілів по 46 населених пунктах у 18 територіальних громадах області, повідомила Сумська ОВА.

Внаслідок російських обстрілів території області загиблих і поранених серед мирних жителів немає.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА:

понад 40 ударів КАБів;

20 скидань ВОГ з БпЛА.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА, ракетний удар по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Середино-Будській громаді пошкоджено 2 приватні домоволодіння;

у Роменській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;

у Новослобідській громаді пошкоджено приватне домоволодіння;

у Краснопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Сумській громаді пошкоджено приватне житлове домоволодіння, нежитлове приміщення;

у Конотопській громаді пошкоджено господарську споруду.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 1 людину.

За добу повітряна тривога в області тривала 18 годин 44 хвилини.