На Дніпропетровщині ворог пошкодив будинки, ферму, гімназію і комунальне підприємство

Два райони області були під ворожим ударом.

У Дніпропетровській області упродовж доби російська армія пошкодила будинки, ферму, гімназію і комунальне підприємство. Під ворожими ударами перебували два райони області.

Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

На Нікопольщині агресор атакував райцентр, Марганецьку і Покровську громади. Застосував FPV-дрони та РСЗВ "Град".Пошкоджені комунальне підприємство, дві 3-поверхівки, будинок, що не експлуатується. Горіли приватний будинок і гараж. Ще 6 осель побиті.

За уточненою інформацією, через вечірній удар FPV-дроном по Мирівській громаді виникла пожежа. Вогонь знищив літню кухню і господарську споруду. Понівечена приватна оселя.

На Синельниківщині противник поцілив безпілотниками по Межівській, Українській та Маломихайлівській громадах. КАБом – по Покровській громаді.

Зайнялися фермерське господарство, гараж і суха трава. Пршкоджена гімназія.

Вночі в регіоні оборонці неба знищили 4 БпЛА.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки російської атаки