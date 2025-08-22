​Генштаб: з початку доби найбільша кількість боєзіткнень - на Покровському напрямку

Також активні бойові дії точились на Лиманському напрямку.

Станом на 22:00 22 серпня відбулося 107 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

З початку доби противник завдав одного ракетного та 52 авіаційні удари, застосував одну ракету та скинув 79 КАБ. Крім того, застосував 1419 дронів-камікадзе, здійснив 3033 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили п’ять штурмових дій окупантів, ще одне боєзіткнення досі триває. Також ворог завдав десять авіаційних ударів, застосувавши 20 керованих авіабомб, та здійснив 221 обстріл, два із яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник намагався штурмувати позиції наших підрозділів в районі населеного пункту Амбарне та у бік Колодязного, українськими підрозділами відбито три атаки, один бій наразі триває.

Шість атак відбили українські захисники на Куп’янському напрямку у районах Кіндрашівки, Мирного, Степової Новоселівка та Загризового.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 19 атак загарбників у районах населених пунктів Греківка, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Серебрянки, бойові зіткнення в деяких локаціях досі не припиняються.

На Сіверському напрямку противник здійснив три наступальні дії в районах Григорівки, Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили п’ять спроб загарбників просунутися вперед поблизу Білої Гори та у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні сім разів штурмували позиції наших оборонців в районах Щербинівки, Торецька, Полтавки та у бік Степанівки. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили всі штурмові дії противника.

На Покровському напрямку ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагались йти вперед поблизу населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Родинське, Білицьке, Сухий Яр, Чунишине, Звірове, Удачне, Молодецьке, Муравка та Дачне. Три бойових зіткнення досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 53 окупанти та поранили 41. Уражено дві артилерійські системи, 14 БпЛА, п’ять автомобілів, склад військово-технічного майна та п’ять укриттів для особового складу противника.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили десять атак окупантів у районах населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Шевченко, Воскресенка, Ольгівське, Запорізьке та Темирівка, на разі триває бій.

На Гуляйпільському напрямку на даний час ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку в районі Кам’янського загарбники один раз намагались йти вперед на позиції наших військ, отримали відсіч.

На Придніпровському напрямку чотири спроби противника просунутись вперед на позиції українських підрозділів зазнали невдачі.

Сьогодні слід відзначити воїнів 140-го окремого розвідувального батальйону Морської піхоти, які ефективно дають відсіч противнику.