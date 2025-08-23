Deep State: РФ намагається повністю вибити ЗСУ з Серебрянського лісництва

Російські війська продовжують наступ у районі Серебрянського лісництва, використовуючи попередні просування та слабкі місця на ділянці.

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

За даними аналітиків, противник діє невеликими групами піхоти, які просочуються в глибину території, постійно тиснуть на позиції українських сил і намагаються закріпитися.

«Трапляються випадки, коли позиції СОУ наявні лише в доповідях, а потім противник раптово опиняється в тилу на позиціях дронщиків чи вже РЕРівців», – зазначили у DeepState.

Найбільш складна ситуація склалася у лісі на північному березі річки Сіверський Донець від Григорівки до Дронівки. Аналітики застерігають, що у випадку просування РФ у цьому районі ворог може перекрити шлях поблизу Дронівки, що створить загрозу оточення українських сил.

За оцінкою DeepState, противник прагне витіснити Сили оборони з усієї території Серебрянського лісництва і «закінчити багаторічну історію боїв за нього». Тиск триває і в напрямку Ямполя, а також уздовж дороги Ямпіль–Зарічне.

У самому Зарічному ситуація для українських підрозділів також ускладнюється: російські військові поступово заходять у населений пункт, що ускладнює їх вибивання.