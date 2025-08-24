На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
ГоловнаСуспільствоЖиття

Зеленський присвоїв вищі військові звання керівникам ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та розвідки

Начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, зокрема, став генерал-лейтенантом.

Зеленський присвоїв вищі військові звання керівникам ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та розвідки
Президент Володимир Зеленський і генерал Андрій Гнатов

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання генерал-лейтенанта начальнику Генерального штабу ЗСУ Андрію Гнатову.

Про це йдеться в указі президента України від 23 серпня 2025 року.

“Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору ГНАТОВУ Андрію Вікторовичу — начальнику Генерального штабу Збройних Сил України”, ‒ зазначено у документі.

Окрім того, звання отримали й інші посадовці:

  • заступник командувача Національної гвардії України Олексій Осипенко отримав звання бригадного генерала;
  • начальник Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України Олександр Птиця ‒ звання генерал-майора;
  • заступник командувача Повітряних Сил Збройних Сил України Сергій Голубцов ‒ звання генерал-майора;
  • командир 21 армійського корпусу оперативного командування "Північ" Сухопутних військ Збройних Сил України Валерій Курач ‒ звання бригадного генерала;
  • перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський ‒ звання генерал-майора.

Зеленський також підписав укази про присвоєння звання “Герой України” та присвоєння спеціальних звань.
