Зеленський присвоїв вищі військові звання керівникам ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та розвідки

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання генерал-лейтенанта начальнику Генерального штабу ЗСУ Андрію Гнатову.
Про це йдеться в указі президента України від 23 серпня 2025 року.
“Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору ГНАТОВУ Андрію Вікторовичу — начальнику Генерального штабу Збройних Сил України”, ‒ зазначено у документі.
Окрім того, звання отримали й інші посадовці:
- заступник командувача Національної гвардії України Олексій Осипенко отримав звання бригадного генерала;
- начальник Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України Олександр Птиця ‒ звання генерал-майора;
- заступник командувача Повітряних Сил Збройних Сил України Сергій Голубцов ‒ звання генерал-майора;
- командир 21 армійського корпусу оперативного командування "Північ" Сухопутних військ Збройних Сил України Валерій Курач ‒ звання бригадного генерала;
- перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський ‒ звання генерал-майора.
Зеленський також підписав укази про присвоєння звання “Герой України” та присвоєння спеціальних звань.