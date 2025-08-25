Що варто знати про точність персональних даних?

Які права має кожен громадянин?
Кожен громадянин має право:
- вимагати у володільця та розпорядника персональних даних зміни або знищення своїх персональних даних, якщо вони обробляються незаконно чи є недостовірними;
- на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням;
- на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію.
Вимога громадянина розглядається володільцем персональних даних упродовж 10 днів із моменту отримання.
Яку роль у цьому відіграє Офіс Омбудсмана?
Я, як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, здійснюю парламентський контроль за дотриманням законодавства про захист персональних даних.
Маю право розглядати звернення громадян у випадках порушення цього права та приймати рішення за їх результатами.
До нашого Секретаріату часто надходять звернення від громадян із проханням роз’яснити порядок подання вимог щодо виправлення персональних даних. У таких випадках ми надаємо необхідні консультації.
Хочу підкреслити: кожна особа, чиє право на захист персональних даних було порушено, може звернутися до Офісу Омбудсмана зі скаргою:
- електронною поштою: [email protected]
- телефоном: 0 800 50 17 20, 044 299 74 08
- через громадську приймальню: м. Київ, вул. Інститутська, 21/8