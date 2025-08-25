«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
ГоловнаБлогиБлог Дмитра Лубінця

Що варто знати про точність персональних даних?

Закон України «Про захист персональних даних» визначає основні вимоги до обробки персональних даних. Однією із таких вимог є точність персональних даних. У цьому Законі визначено, що персональні дані мають бути точними, достовірними та оновлюватися в міру потреби, визначеної метою їх обробки. Це важливо, аби уникнути негативних наслідків від використання застарілої чи недостовірної інформації.

Володільці та розпорядники персональних даних — підприємства, установи, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні особи-підприємці — зобов’язані забезпечувати їх правильність та відповідність дійсності. У разі виявлення неточностей зміни повинні вноситися невідкладно з моменту встановлення невідповідності.

Фото: Кабмін

Які права має кожен громадянин?

Кожен громадянин має право:

  • вимагати у володільця та розпорядника персональних даних зміни або знищення своїх персональних даних, якщо вони обробляються незаконно чи є недостовірними;
  • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням;
  • на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію.

Вимога громадянина розглядається володільцем персональних даних упродовж 10 днів із моменту отримання.

Яку роль у цьому відіграє Офіс Омбудсмана?

Я, як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, здійснюю парламентський контроль за дотриманням законодавства про захист персональних даних.

Маю право розглядати звернення громадян у випадках порушення цього права та приймати рішення за їх результатами.

До нашого Секретаріату часто надходять звернення від громадян із проханням роз’яснити порядок подання вимог щодо виправлення персональних даних. У таких випадках ми надаємо необхідні консультації.

Хочу підкреслити: кожна особа, чиє право на захист персональних даних було порушено, може звернутися до Офісу Омбудсмана зі скаргою:

  • телефоном: 0 800 50 17 20, 044 299 74 08
  • через громадську приймальню: м. Київ, вул. Інститутська, 21/8
Дмитро Лубінець Дмитро Лубінець , Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
Теми: ,
Другие записи блога:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies