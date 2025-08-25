Що варто знати про точність персональних даних?

Закон України «Про захист персональних даних» визначає основні вимоги до обробки персональних даних. Однією із таких вимог є точність персональних даних. У цьому Законі визначено, що персональні дані мають бути точними, достовірними та оновлюватися в міру потреби, визначеної метою їх обробки. Це важливо, аби уникнути негативних наслідків від використання застарілої чи недостовірної інформації.

Володільці та розпорядники персональних даних — підприємства, установи, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні особи-підприємці — зобов’язані забезпечувати їх правильність та відповідність дійсності. У разі виявлення неточностей зміни повинні вноситися невідкладно з моменту встановлення невідповідності.