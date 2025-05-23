Чому тема захисту персональних даних є важливою на шляху до вступу в ЄС?

Зазначу, що оновлення законодавства про захист персональних даних та створення незалежного наглядового органу з розширеними повноваженнями є ключовим кроком на шляху до вступу України в Європейський Союз.

У процесі наближення України до Європейського Союзу захист персональних даних є важливою складовою реформ, спрямованих на забезпечення відповідності європейським стандартам у сфері верховенства права. Одним із головних завдань у цьому напрямі є гармонізація національного законодавства з положеннями Загального регламенту про захист даних (GDPR).

Фото: Кабмін

Яка роль Офісу Омбудсмана у впровадженні реформ у захисті персональних даних?

Я, як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, беру активну участь у процесах реформування відповідної сфери в контексті євроінтеграції. Окрім того, Офіс Омбудсмана постійно залучається до міжвідомчої взаємодії, робочих зустрічей, а також до підготовки стратегічних документів, спрямованих на адаптацію національного законодавства до права Європейського Союзу.

Так, наш Офіс взяв участь у розробці Плану заходів з виконання рекомендацій Європейської Комісії, представлених у Звіті про прогрес України в межах Пакета розширення Європейського Союзу 2024 року, затвердженого Кабінетом Міністрів України. План, зокрема, передбачає:

проведення інформаційної кампанії щодо необхідності прийняття Закону України «Про захист персональних даних» у новій редакції, та Закону України «Про Національну комісію з питань захисту персональних даних та доступу до публічної інформації»;

проведення просвітницької кампанії щодо оновленого законодавства про захист персональних даних для осіб, відповідальних за обробку персональних даних.

Зазначу, що Офіс Омбудсмана проводить масштабну інформаційну кампанію, спрямовану на роз’яснення ключових положень чинного законодавства, а також очікуваних змін, пов’язаних з імплементацією положень GDPR.

Наголошу, що кампанія має на меті не лише підвищити рівень обізнаності громадян, бізнесу та органів державної влади, а й сприяти формуванню в Україні культури дбайливого та свідомого ставлення до персональних даних в цифрову епоху. До реалізації кампанії залучені фахівці Офісу Омбудсмана, а також експерти, представники державних органів і громадянського суспільства, та міжнародні партнери.

Ключовими елементами кампанії є:

регулярні тематичні публікації на моїх офіційних сторінках в соціальних мережах;

проведення освітніх заходів, конференцій та круглих столів для державних службовців, представників бізнесу, громадського сектору;

організація тренінгів та навчальних семінарів, що роз’яснюють нові правові механізми захисту даних, які з’являться після ухвалення законодавчих змін.

Чому інформаційна кампанія із захисту персональних даних важлива для євроінтеграції?

На мою думку, ця інформаційна ініціатива є важливою частиною глобального процесу реформ у сфері прав людини, що має забезпечити Україні позитивну оцінку з боку Європейської Комісії у сфері верховенства права та сприяти подальшому просуванню на шляху до членства в Європейському Союзі.