Фейкові промови Папи Лева XIV

Фото: EPA/UPG Папа Римський Лев XIV

Свого часу теж ширили «промову папи Франциска», яка йшла на ура в цілому світі, про «Бога в природі, в кожному подиху рік і озер...» чи щось таке. Виявилося, що це було скоріше за все якесь зібрання висловлювань чи то Лао-цзи чи то ще якогось древнього нехристиянського мудреця чи мислителя.

Тепер ось з новим Папою Левом щось подібне. Нещодавно хтось поширив без жодних посилань десь 5 різних висловлювань Папи Лева (чи ще кардинала Превоста) відносно війни в Україні, де він «однозначно і твердо називає агресора і говорить про повну підтримку України». Може й так, але де джерела? Пошук тут і там не дав жодних результатів. Навіщо вигадувати якісь промови, яких ще не було? І потім бездумно ширити їх без питання собі: де він це сказав, чи чому немає посилання на джерело?

Тепер знову ширять промову Папи Лева, звернену «до втомлених Богом і віддалених від Нього», і що папа «їх розуміє, він теж колись був злий на Бога», але «Бог не кричить, Він шепоче» і все таке. Де і коли це говорив новий папа чи хоча б єпископ Роберт Превост - тиша. Але сотні і тисячі поширень...

Текст цей, скоріше за все, скомпонований на основі книги чи тексту якогось автора, цілком імовірно, що навіть католика. Найбільш вірогідним натхненням для тексту могла бути книга Матері Терези «Прийди, будь моїм світлом» (Come be my light). Це, зрештою, десь у її стилі...