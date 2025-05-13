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Папа Римський Лев XIV приїде в Україну, - La Repubblica

Понтифік вже розглядає свої перші міжнародні візити.

Папа Римський Лев XIV приїде в Україну, - La Repubblica
Папа Римський Лев XIV
Фото: EPA/UPG

Папа Римський Лев XIV відвідає Україну з візитом. 

Про це пише La Repubblica

Зазначається, що понтифік вже розглядає свої перші міжнародні візити. 

Першою закордонною поїздкою Папи може стати візит до турецького міста Нікея на річницю Вселенського Собору 325 року. Також у планах поїздки до України та Перу - у цій латиноамериканській країні він довгий час був місіонером.

Раніше президент Володимир Зеленський у першій телефонній розмові із Папою Римським Левом XIV запросив його до України. 

Попередній Папа – Франциск – жодного разу не відвідав Україну
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