270 тисяч паломників приїхали до святині Фатіми у Португалії

Португальське місто Фатіма, де на початку минулого століття, як вірять католики, відбулося явлення Діви Марії, зібрало разом близько 270 тисяч паломників на спільну молитву за нового Папу Римського та мир.

Як пише Reuters, традиційно 12 та 13 травня віряни з усіх куточків Європи та решти світу відвідують святиню - саме в ці дати у 1917 році троє дітей вперше побачили образ Богородиці.

Цьогоріч більшість прочан прагнули висловити побажання вдалого понтифікату новообраному Папі Леву XIV. Віряни сподіваються, що очільник церкви продовжить шлях свого попередника Франциска щодо "людяності та щирості".

На Папу також покладають сподівання щодо встановлення миру. Лев XIV вже встиг закликати до припинення вогню в Україні та поспілкуватися із Президентом Володимиром Зеленським.