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Зеленський у першій телефонній розмові із Папою Римським Левом XIV запросив його до України

Президент і понтифік домовилися спланувати найближчим часом особисту зустріч. 

Зеленський у першій телефонній розмові із Папою Римським Левом XIV запросив його до України
Володимир Зеленський
Фото: телеграм Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову із новообраним Папою Римським Левом XIV і запросив його до України.

"Це була наша перша розмова, але вже дуже тепла та справді предметна. Подякував за підтримку України та всіх наших людей. Дуже цінуємо слова Його Святості про необхідність досягнення справедливого й тривалого миру для нашої країни та звільнення полонених", – написав глава України у телеграмі. 

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Він зазначив, що із Папою говорив про тисячі депортованих Росією українських дітей і Україна розраховує на сприяння Ватикану в поверненні їх додому.

"Поінформував про домовленість України та наших партнерів про те, що відсьогодні (12 травня-ред.) має розпочатися повне, безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів, а також підтвердив нашу готовність до подальших переговорів у будь-якому форматі, зокрема до прямих перемовин, що ми неодноразово підкреслювали. Україна хоче закінчити цю війну й робить усе заради цього. Очікуємо на відповідні кроки з боку Росії", – розповів Зеленський і додав, що запросив Його Святість здійснити апостольський візит в Україну, і цей візит "приніс би справжню надію для всіх вірян, для всіх наших людей". 

"Домовилися підтримувати контакт і спланувати особисту зустріч найближчим часом", – резюмував президент. 

  • Новообраний Папа Римський Лев XIV звинуватив Росію в агресії проти України, що супроводжується злочинами проти людяності і закликав РФ скласти зброю.
  • Також у першому недільному зверненні він закликав до миру в Україні.
  • Нового Папу обрали у четвертому раунді голосування конклаву. Ним став 69-річний американець Роберт Превост, що обрав собі ім'я Лев XIV. Що його обрання значить для України, про це у матеріалі LB.ua.
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