Глава МЗС Литви: РФ тягне час, аби уникнути реального шляху до миру

Очільник МЗС Литви Кястутіс Будріс у мережі "Х" заявив, що російський диктатор Володимир Путін використовує терор як важіль впливу і затягує час, аби уникнути миру.

"Відповідь Путіна на чергову пропозицію про припинення вогню: рій зі 100 безпілотників, який вночі атакував Україну. Путін грає у свою звичну гру — використовує терор як важіль впливу і тягне час, щоб уникнути будь-якого реального шляху до миру", — пише Будріс.

Будріс наголошує, що Росія повинна погодитись на безумовне припинення вогню проти України, або ж отримати ще жорсткіші санкції.

"Говорити про мир, коли російські бомби продовжують падати на українських мирних жителів, — це фарс. Правила чіткі — безумовне припинення вогню з понеділка або нові жорсткіші санкції. Цей підхід працює — і ми повинні його дотримуватися. Тепер ми повинні довести справу до кінця. Якщо російські гармати не замовкнуть до понеділка, новий пакет санкцій має бути запроваджений — без вагань", — наголошує глава литовського МЗС.

Будріс також додає, що Путін поспішив провести пресконференцію менш ніж через 24 години після того, як європейські лідери за підтримки США зажадали безумовного припинення вогню, "говорить багато про що".

Після зустрічі "коаліції охочих" у Києві, лідер Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, голова уряду Польщі Дональд Туск та президент України провели спільну розмову з Дональдом Трампом. Американський президент підтримує припинення вогню на 30 днів без додаткових умов.

Володимир Путін заявив, що "пропонує відновити прямі перемовини без будь-яких додаткових умов" в найближчий четвер, 15 травня в Стамбулі.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву Путіна щодо відновлення прямих перемовин про припинення вогню і заявив, що Україна готова до зустрічі.