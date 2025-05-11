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Путін проситиме Ердогана "допомогти організувати" "прямі перемовини з Києвом"

Йдеться про можливість зустрічі сторін в Стамбулі 15-го травня, в четвер

Путін проситиме Ердогана "допомогти організувати" "прямі перемовини з Києвом"
Президент Росії Володимир Путін під час щорічної пресконференції в 23 грудня 2021 року
Фото: EPA/UPG

Володимир Путін "пропонує відновити прямі перемовини без будь-яких додаткових умов" в найближчий четвер, 15 травня в Стамбулі. 

Про таке він заявив в ніч з суботи на неділю, виступаючи в Кремлі в оточенні своїх найближчих поплічників. 

За словами російського диктатора, завтра він матиме зустріч з президентом Турції Реджепом Тайїпом Ердоганом та проситиме його "посприяти відновленню перемовин там, де вони були перервані наприкінці 2022-го року". 

Володимир Путін двічі підкреслив: "Росія готова до перемовин без будь-яких попередніх умов". І навіть вперше сказав, що подібні перемовини могли б відкрити дорогу до "стійкого миру". При цьому значна частина його промови була присвячена звинуваченням "київського режиму" та "його західним кураторам". 

Як відомо, в суботу вдень Лідери країн "коаліції охочих" перед засіданням у Києві опублікували спільне звернення, в якому закликали до 30-денного припинення вогню. Текст від імені президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера опубліковано на сайті британського уряду.

А після зустрічі "коаліції охочих" у Києві всі п'ять лідерів - Володимир Зеленський, Емманюель Макрон, Фрідріх Мерц, Кір Стармер і Дональд Туск - провели телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом, присвячену мирним зусиллям.
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