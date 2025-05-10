Макрон: коаліція охочих обговорює розміщення сил стримування в Україні

У рамках гарантій безпеки можуть бути сили стримування. Але все залежатиме від ходу дискусій між Україною та Росією, сказав на пресконференції з іншими лідерами "коаліції охочих" у Києві французький президент Еммануель Макрон.
Всі в коаліції хочуть спочатку отримати припинення вогню на 30 днів, щоб почати переговори про тривалий мир. Але партнери України гарантують її захист і після досягнення угоди.
"Ми не відступимо і будемо захищати Україну від майбутніх нападів", – сказав Макрон.
Іноземний контингент в Україні
- У квітні до України приїздили представники держав-партнерів для обговорення розміщення контингенту. У Києві проходила зустріч з начальниками штабів країн-лідерок коаліції охочих. Французьку сторону представляв генерал Тьєррі Буркхардт, британську – адмірал Ентоні Радакін. Йдеться про гарантійний контингент, який розосередять по стратегічних точках, але не на лінії розмежування. Ці військові повинні бути гарантією безпеки після припинення вогню. У випадку повторної агресії Росії вони повинні будуть реагувати.
- Контингент активно обговорюють в межах коаліції охочих, очолюваної Британією і Францією. Але, за словами голови британського уряду Кіра Стармера, готових відправити війська більше, ніж дві країни.
- За результатами перемовин з партнерами в березні Зеленський казав, що кількість країн, які готові допомогти, зростає. Деякі готові долучитися військами, деякі – ППО.
- Ідея відправки іноземних військ, але в якості миротворців, лунала й раніше. Україна підтримує відправку іноземних військ в якості миротворців, говорив український президент Володимир Зеленський. На Мюнхенській безпековій конференції він казав, що план із кількістю миротворців та місцями, де вони можуть бути розміщені, вже є. Йтися може про кількість до 220 000 осіб. Україна готова, щоб миротворці були лише з числа її громадян, але їх треба озброїти озброєнням НАТО, а також їх треба забезпечувати. Сама вона цього зробити не зможе.
- Іноземні миротворці після досягнення мирної угоди можуть бути однією з гарантій безпеки. Якщо США не хочуть відправки своїх миротворців, то можуть допомогти з ППО – потрібно ще до 25 систем Patriot, пояснював Зеленський. Хоча спершу Україна наполягала на тому, що миротворчої місії без участі американських військ бути не може. Більше на цю тему – в матеріалі "Британські і французькі миротворці та гарантії безпеки".
- 17 лютого британський прем'єр-міністр Кір Стармер прямо сказав про підтримку ідеї надсилання до України британських військових як гарантію безпеки після досягнення мирної угоди. Трамп, говорячи про розміщення в Україні іноземних миротворців, сказав, що він не заперечує. Однак самі США відправляти свої війська не хочуть.
- Скептично до миротворців як гарантії безпеки ставиться керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.