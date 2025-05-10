Макрон: коаліція охочих обговорює розміщення сил стримування в Україні

Але завдання і деталі цього війська залежать від того, як підуть переговори між Україною та окупантами.

У рамках гарантій безпеки можуть бути сили стримування. Але все залежатиме від ходу дискусій між Україною та Росією, сказав на пресконференції з іншими лідерами "коаліції охочих" у Києві французький президент Еммануель Макрон.

Всі в коаліції хочуть спочатку отримати припинення вогню на 30 днів, щоб почати переговори про тривалий мир. Але партнери України гарантують її захист і після досягнення угоди.

"Ми не відступимо і будемо захищати Україну від майбутніх нападів", – сказав Макрон.

Іноземний контингент в Україні