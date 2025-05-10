США запропонували своє посередництво між Індією та Пакистаном

Це перша офіційна ініціатива такого рівня з боку адміністрації Штатів.

Державний секретар США Марко Рубіо провів окремі переговори з представниками Індії та Пакистану та запропонував посередництво Вашингтона для зниження напруги між країнами, передає CNN.

За офіційною інформацією, Рубіо поспілкувався телефоном із міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром та заступником прем’єр-міністра й міністром закордонних справ Пакистану Ісхаком Даром. У розмовах він наголосив на необхідності "визначити механізми деескалації та відновити прямий зв’язок, щоб уникнути прорахунків".

Окрім того, держсекретар раніше обговорив ситуацію з головнокомандувачем армії Пакистану Асимом Муніром, закликавши сторони шукати шляхи для зменшення напруження.

«США готові виступити посередником, щоб запобігти майбутнім конфліктам», — йдеться в повідомленні американського Держдепартаменту.

Це перша офіційна ініціатива такого рівня з боку адміністрації США щодо мирного врегулювання ескалації між Делі та Ісламабадом.