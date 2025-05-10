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США запропонували своє посередництво між Індією та Пакистаном

Це перша офіційна ініціатива такого рівня з боку адміністрації Штатів.

США запропонували своє посередництво між Індією та Пакистаном
Марко Рубіо
Фото: EPA-EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Державний секретар США Марко Рубіо провів окремі переговори з представниками Індії та Пакистану та запропонував посередництво Вашингтона для зниження напруги між країнами, передає CNN.

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За офіційною інформацією, Рубіо поспілкувався телефоном із міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром та заступником прем’єр-міністра й міністром закордонних справ Пакистану Ісхаком Даром. У розмовах він наголосив на необхідності "визначити механізми деескалації та відновити прямий зв’язок, щоб уникнути прорахунків".

Окрім того, держсекретар раніше обговорив ситуацію з головнокомандувачем армії Пакистану Асимом Муніром, закликавши сторони шукати шляхи для зменшення напруження.

«США готові виступити посередником, щоб запобігти майбутнім конфліктам», — йдеться в повідомленні американського Держдепартаменту.

Це перша офіційна ініціатива такого рівня з боку адміністрації США щодо мирного врегулювання ескалації між Делі та Ісламабадом.

  • 1 травня Марко Рубіо провів окремі переговори з міністром закордонних справ Індії та прем'єр-міністром Пакистану. Він закликав обидві держави до співпраці для деескалації напруженості після стрілялини в Кашмірі, після якої загинули 26 мирних жителів.
  • Невдовзі віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що війна Індії та Пакистану "не є справою Сполучених Штатів".
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