Віцепрезидент США вважає, що потенційна війна між Індією і Пакистаном – не їхня справа

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що потенційна війна між Індією і Пакистаном не є справою його країни. Про це він сказав у інтерв'ю Fox News, передає BBC.

Венс перебував із візитом у Індії саме тоді, коли відбувся збройний напад на контрольовану Індією частину Кашміру. Внаслідок атаки убиті 26 цивільних.

"Ми хочемо деескалації настільки швидко, наскільки можливо. Ми не може контролювати ці країни", – сказав Венс про конфлікт.

Раніше Штати закликали Індію та Пакистан – дві ядерні країни – до деескалації.

Кашмір і боротьба за нього

Британську Індію в 1947 році розділили за релігійним принципом: території з індуїстським населенням стали Індійським союзом, а з мусульманським – Пакистаном. Формально незалежні від Британії князівства ж могли обрати приналежність самостійно.

Станом на 1947-ий понад 70 % населення князівства Кашмір було мусульманським, а його правитель, магараджа Сінгх, був індуїстом. Того року пуштунські племена вторгнулися на територію князівства і захопили дяку територію. Стінг на тлі цього звернувся по допомогу до Індії, і вона погодилася, але – в обмін на приєднання до Індійського союзу. Правитель Кашміру підписав акт про приєднання, який потім схвалив парламент. Індія відправила до столиці Срінагара війська, які зупинили вторгнення. Пакистан не визнав акт про приєднання та надав військову допомогу тимчасову уряду захопленої кашмірської території "Азад Кашміру".

Перша війна між Індією та Пакистаном за Кашмір тривала до 1949 року. 1 січня 1949 року відповідно до резолюції ООН набуло чинності перемир'я. Через пів року країни підписали угоду про припинення вогню, і Кашмір розділили на дві частини: близько 60 % території відійшло Індії, решта – Пакистану. Поділ мав бути тимчасовим і передбачав подальше врегулювання, але цього не вийшло. Друга війна відбувалася в 1965. Навесні індійські і пакистанські сили почали боротьбу за пустельну територію. Влітку Пакистан провів диверсії, у відповідь на що індійська армія зайшла на пакистанську територію Кашміру. 23 вересня 1965 бої припинилися, про перемогу оголосили обидві країн. Ця війна забрала життя близько 7000 людей.

Тимчасовий кордон у Кашмірі в 1972 році став постійним. Пакистан почав працювати над ядерним озброєнням.

Після цього конфлікти між Індією і Пакистаном продовжували спалахувати, але в менших масштабах. У 2003 Індія та Пакистан домовилися про припинення вогню. Налагодити відносини намагалися індійський прем'єр Нарендра Моді та його пакистанський колега Наказ Шаріф, але в 2015 Індія звинуватила пропакистанські формування в атаці на авіабазу. У 2017 індійський голова відмовився від відвідування регіонального саміту в Пакистані.

Що відбувається зараз?

21 квітня понад 20 людей були вбиті внаслідок стрілянини в контрольованій Індією частині Кашміру. Потерпілі казали, що нападники виділяли для атак людей, які не виглядали як мусульмани. Індія звинуватила в нападі Пакистан та знизила рівень дипломатичних відносин. Також вона закрила єдиний наземний пункт пропуску між ними. Пакистан заборонив індійським авіакомпаніям захід у його повітряний простір.

25 квітня на кордоні між країнами сталася перестрілка. Пакистан заявив, що очікує на неминучий удар з боку індійських сил. 30 квітня свій повітряний простір для пакистанських авіаліній закрила Індія.

1 травня США провели окремі переговори з представниками Індії і Пакистану та закликали їх до співпраці.

5 травня Індія почала перекриття постачання води до Пакистану. Потік води скоротився на 90 %.

7 травня Індія провела військову операцію і завдала ударів по пакистанських об'єктах. Обидві сторони заявили про десятки загиблих.

8 травня обидві сторони влаштували перестрілку в Кашмірі. Учора увечері Індія заявила про обстріл Пакистаном її військових баз ракетами і дронами, але Пакистан це відкинув.