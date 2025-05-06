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Пакистан заявляє, що Індія майже повністю припинила потік води через греблю

З ранку неділі потік води скоротився майже на 90% від звичайного обсягу, який надходить до Пакистану.

Пакистан заявляє, що Індія майже повністю припинила потік води через греблю
Річка Чинаб на кордоні Індії і Пакистану
Фото: Вікіпедія

Пакистан стверджує, що Індія майже повністю припинила потік води через річку Чинаб на кордоні на тлі побоювання щодо зіткнення між двома сусідами зростають після смертельного інциденту в Кашмірі.

Про це пише Bloomberg.

За словами речника пакистанського управління річкової системи Інду, з ранку неділі потік води скоротився майже на 90% від звичайного обсягу, який надходить до Пакистану. Країна очікувала, що водопостачання ферм скоротиться на одну п'яту протягом наступних двох місяців ще до цього скорочення.

Індія зазвичай щодня утримує певну кількість води для виробництва електроенергії, але скидає її кожні кілька годин.

Ймовірне “придушення” річки сталося після того, як Індія призупинила дію Договору про води Інду, 60-річному двосторонньому пакту ‒ у відповідь на вбивство 26 людей у спірному регіоні Кашмір минулого місяця. Угода надає Нью-Делі контроль над трьома східними річками басейну Інду, тоді як Ісламабад, що розташований нижче за течією, контролює три західні.

Збір врожаю деяких культур у Пакистані, таких як пшениця та ячмінь, вже триває повним ходом. Однак урожай бавовни в країні зосереджений у Пенджабі і перебуває на ключовій стадії розвитку, що робить доступність води життєво важливою.

Основний урожай рису також висівають перед початком щорічного мусону. Майже всі основні рисові регіони у країні зрошуються водою, що надходить із річки Чинаб.
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