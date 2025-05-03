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Індія заборонила імпорт товарів із Пакистану

Будь-яке виключення з заборони можливе лише з попереднього дозволу індійського уряду.

Індія заборонила імпорт товарів із Пакистану
Нарендра Моді
Фото: EPA/UPG

Індія заборонила імпорт усіх товарів, що походять із Пакистану або проходять транзитом через його територію. 

Про це напередодні повідомило Головне управління зовнішньої торгівлі Індії, зазначивши, що обмеження набрало чинності одразу ж після оголошення, передає Bloomberg.

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«Обмеження запроваджене в інтересах національної безпеки та громадської політики», — йдеться в заяві. Будь-яке виключення з заборони можливе лише з попереднього дозволу індійського уряду.

Рішення ухвалили на тлі загострення відносин між обома державами після теракту 22 квітня у контрольованому Індією Кашмірі, де загинули понад два десятки осіб, переважно туристи. Уряд прем’єр-міністра Нарендри Моді звинуватив Пакистан у причетності до нападу. Ісламабад відкинув звинувачення та пригрозив відповіддю у разі військових дій із боку Індії.

Після нападу Індія призупинила дію Індуського водного договору 1960 року, анулювала візи для пакистанців, вислала дипломатів і обмежила доступ до свого повітряного простору.

У відповідь Пакистан оголосив про припинення торгівлі, закриття повітряного простору та висилку індійських дипломатів. Ісламабад також попередив, що втручання у водопостачання вважатиме актом війни.

За даними міністерства торгівлі Індії, у період із квітня 2024 року по січень 2025 року імпорт із Пакистану становив лише 420 тисяч доларів, тоді як за аналогічний період роком раніше — 2,86 мільйона. Експорт з Індії до Пакистану скоротився з 1,1 мільярда до 447,7 мільйона доларів.
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