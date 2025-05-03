Bloomberg: США схвалили продаж зброї Саудівській Аравії на $3,5 мільярдів

трапм Президент США Дональд Трамп оголошує про підписує указ про мита на імпорт у Вашингтоні, 2 квітня 2025 року.

Сполучені Штати схвалили продаж Саудівській Аравії зброї на близько $3,5 млрд, пише Bloomberg.

Зокрема, йдеться про постачання 1000 ракет середнього радіусу дії AIM-120C-8 класу "повітря-повітря", 50 секцій наведення, а також логістичну та програмну підтримку. Головним підрядником визначена компанія RTX Corp. зі штату Арізона.

Як зазначає агентство, це було зроблено перед запланованим візитом президента США Дональда Трампа до королівства Перської затоки цього місяця, оскільки Вашингтон прагне зміцнити зв’язки з ключовим партнером і посилити тиск на Іран.

Схвалюючи продаж, США назвали Саудівську Аравію "країною-партнером, яка сприяє політичній стабільності та економічному прогресу в регіоні Перської затоки".

Візит Трампа до Саудівської Аравії очікується в середині травня. У межах поїздки також заплановані зупинки в Об’єднаних Арабських Еміратах і Катарі.