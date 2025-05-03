Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Артилерія в епоху дронів
Артилерія в епоху дронів
Держдеп: США більше не будуть посередником у переговорах із Росією та Україною. Сторони мають домовитися самі
Держдеп: США більше не будуть посередником у переговорах із Росією та Україною. Сторони мають домовитися самі
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
У Монако затримали сина експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва
У Монако затримали сина експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва
​Малюк доповів Зеленському про розслідування обставин замаху на Стерненка
​Малюк доповів Зеленському про розслідування обставин замаху на Стерненка
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Золото в Росії, дирхами в Дубаї, мільйони матері та колекція ікон: цікаве у свіжих деклараціях ОПЗЖ
Золото в Росії, дирхами в Дубаї, мільйони матері та колекція ікон: цікаве у свіжих деклараціях ОПЗЖ
ГоловнаСвіт

Bloomberg: США схвалили продаж зброї Саудівській Аравії на $3,5 мільярдів

Йдеться зокрема про постачання 1000 ракет середнього радіусу дії AIM-120C-8 класу "повітря-повітря"

Bloomberg: США схвалили продаж зброї Саудівській Аравії на $3,5 мільярдів
трапм Президент США Дональд Трамп оголошує про підписує указ про мита на імпорт у Вашингтоні, 2 квітня 2025 року.
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати схвалили продаж Саудівській Аравії зброї на близько $3,5 млрд, пише Bloomberg.

Зокрема, йдеться про постачання 1000 ракет середнього радіусу дії AIM-120C-8 класу "повітря-повітря", 50 секцій наведення, а також логістичну та програмну підтримку. Головним підрядником визначена компанія RTX Corp. зі штату Арізона.

Як зазначає агентство, це було зроблено перед запланованим візитом президента США Дональда Трампа до королівства Перської затоки цього місяця, оскільки Вашингтон прагне зміцнити зв’язки з ключовим партнером і посилити тиск на Іран.

Схвалюючи продаж, США назвали Саудівську Аравію "країною-партнером, яка сприяє політичній стабільності та економічному прогресу в регіоні Перської затоки".

Візит Трампа до Саудівської Аравії очікується в середині травня. У межах поїздки також заплановані зупинки в Об’єднаних Арабських Еміратах і Катарі.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies