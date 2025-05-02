У Польщі демонтували скандальні таблички з пам’ятника воїнам УПА на горі Монастир

У Польщі демонтували незаконно встановлені таблички з пам’ятника та братської могили воїнів УПА на горі Монастир, поблизу українського кордону.
Про це повідомило Міністерство культури.
28 квітня реставратор пам’яток культури Підкарпатського воєводства видав наказ про демонтаж таблички, яку встановили сторонні. Як зазначається, це зробили відповідно до чинного польського законодавства та з урахуванням вимог охорони культурної спадщини.
Раніше, 21 квітня, поліція Польщі відкрила кримінальне провадження за фактом наруги над пам’ятником та знищення чужого майна.
Справу розслідує районна прокуратура в місті Любачів під контролем окружної прокуратури в Перемишлі з огляду на суспільний резонанс, додали в Мінкультури.
- 21 квітня зранку поліція отримала інформацію про те, що у Монастирі біля села Верхрата (Підкарпатське воєводство) хтось замінив таблицю на пам'ятнику та могилі, присвячених воїнам Української повстанської армії.
- На місці пам'ятного знаку встановили нову табличку та хрест. На таблиці з'явився напис: «Братська могила українців, членів Української повстанської армії, відповідальних за терор і геноцид проти беззахисного польського, українського та єврейського населення. Господи Боже, помилуй їх і не відплати їм за жахливі вчинки, які вони вчинили проти своїх братів. Прощення не означає забуття, але зцілення болю».
- На попередній двомовній табличці, польською та українською мовами, було написано: «Братська могила українців, які загинули в бою з НКВД у лісах Монастиря в ніч з 2 на 3 березня 1945 року».
- Пам'ятник, який був встановлений у Монастирі в 1990-х роках, вже кілька разів руйнували.
- Опісля міністри культури України Микола Точицький і Польщі Ганна Врублевська зробили спільну заяву щодо акту вандалізму.