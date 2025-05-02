У Польщі демонтували скандальні таблички з пам’ятника воїнам УПА на горі Монастир

акт вандалізму на могилі УПА в Польщі, г. Монастир

У Польщі демонтували незаконно встановлені таблички з пам’ятника та братської могили воїнів УПА на горі Монастир, поблизу українського кордону.

Про це повідомило Міністерство культури.

28 квітня реставратор пам’яток культури Підкарпатського воєводства видав наказ про демонтаж таблички, яку встановили сторонні. Як зазначається, це зробили відповідно до чинного польського законодавства та з урахуванням вимог охорони культурної спадщини.

Раніше, 21 квітня, поліція Польщі відкрила кримінальне провадження за фактом наруги над пам’ятником та знищення чужого майна.

Справу розслідує районна прокуратура в місті Любачів під контролем окружної прокуратури в Перемишлі з огляду на суспільний резонанс, додали в Мінкультури.