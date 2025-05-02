Артилерія в епоху дронів
Артилерія в епоху дронів
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
Наслідки масової міграції: уроки Європи для України
Наслідки масової міграції: уроки Європи для України
Замах на Стерненка вчинили з вогнепальною зброєю. СБУ розповіла перші деталі про напад
Замах на Стерненка вчинили з вогнепальною зброєю. СБУ розповіла перші деталі про напад
«В одній камері з убивцями та сепаратисткою»: як утримують цивільних в окупованому Луганську
«В одній камері з убивцями та сепаратисткою»: як утримують цивільних в окупованому Луганську
Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Паралізований КСУ. Чому не призначають нових суддів?
Паралізований КСУ. Чому не призначають нових суддів?
ГоловнаСвіт

Reuters: у США закликають Іран відмовитися від збагачення урану

Четвертий раунд перемовин між США та Іраном щодо ядерної програми перенесли.

Reuters: у США закликають Іран відмовитися від збагачення урану
Номінант на посаду Державного секретаря США Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Держсекретар США Марко Рубіо, кометуючи перенесення четвертого раунду ядерних переговорів, заявив, що Іран повинен "відмовитися" від збагачення урану і розробки ракет дальнього радіусу дії.

Про це пише Reuters.

"Вони повинні припинити спонсорувати терористів, вони повинні припинити допомагати хуситам (в Ємені), вони повинні припинити виготовляти ракети далекого радіусу дії, які не мають іншої мети існування, окрім як мати ядерну зброю, і вони повинні припинити збагачення", — заявив Рубіо.

У свою чергу, Іран неодноразово заявляв, що не відмовиться від своєї ракетної програми або збагачення урану. Уран використовується для виробництва палива для атомних електростанцій, водночас може забезпечити отримання матеріалу для атомної боєголовки.

За словами Рубіо, Іран повинен імпортувати збагачений уран для своєї ядерної енергетичної програми, а не збагачувати його до будь-якого рівня.

"Якщо у вас є можливість збагачувати уран до 3,67%, то потрібно лише кілька тижнів, щоб дійти до 20%, потім до 60%, а потім до 80 і 90%, які вам потрібні для створення зброї", — сказав він.

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що всі покупки іранської нафти або нафтохімічної продукції повинні припинитися, і будь-яка країна чи особа, яка купує будь-яку з цих продуктів у Ірану, буде негайно піддана вторинним санкціям.
  • Держдепартамент США запровадив санкції щодо кількох нафтохімічних підприємств, які мають відношення до торгівлі нафтопродуктами і продуктами нафтохімії з Ірану.
  • Напередодні Мінфін США запровадив санкції проти шести організацій і шести фізосіб з Ірану та Китаю за участь у мережі, що закуповувала компоненти для палива балістичних ракет в інтересах Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану.
  • В Ірані заявили, що наступний раунд переговорів зі США щодо ядерної програми відбудеться у Римі 3 травня.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies