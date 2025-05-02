Reuters: у США закликають Іран відмовитися від збагачення урану

Держсекретар США Марко Рубіо, кометуючи перенесення четвертого раунду ядерних переговорів, заявив, що Іран повинен "відмовитися" від збагачення урану і розробки ракет дальнього радіусу дії.

Про це пише Reuters.

"Вони повинні припинити спонсорувати терористів, вони повинні припинити допомагати хуситам (в Ємені), вони повинні припинити виготовляти ракети далекого радіусу дії, які не мають іншої мети існування, окрім як мати ядерну зброю, і вони повинні припинити збагачення", — заявив Рубіо.

У свою чергу, Іран неодноразово заявляв, що не відмовиться від своєї ракетної програми або збагачення урану. Уран використовується для виробництва палива для атомних електростанцій, водночас може забезпечити отримання матеріалу для атомної боєголовки.

За словами Рубіо, Іран повинен імпортувати збагачений уран для своєї ядерної енергетичної програми, а не збагачувати його до будь-якого рівня.

"Якщо у вас є можливість збагачувати уран до 3,67%, то потрібно лише кілька тижнів, щоб дійти до 20%, потім до 60%, а потім до 80 і 90%, які вам потрібні для створення зброї", — сказав він.

Президент США Дональд Трамп заявив, що всі покупки іранської нафти або нафтохімічної продукції повинні припинитися, і будь-яка країна чи особа, яка купує будь-яку з цих продуктів у Ірану, буде негайно піддана вторинним санкціям.

Держдепартамент США запровадив санкції щодо кількох нафтохімічних підприємств, які мають відношення до торгівлі нафтопродуктами і продуктами нафтохімії з Ірану.

Напередодні Мінфін США запровадив санкції проти шести організацій і шести фізосіб з Ірану та Китаю за участь у мережі, що закуповувала компоненти для палива балістичних ракет в інтересах Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану.