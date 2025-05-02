Reuters: напередодні масштабного блекауту в Іспанії були збої в енергосистемі

Іспанія зазнала кількох збоїв в електропостачанні напередодні катастрофічного відключення у понеділок. Представники галузі неодноразово попереджали про нестабільність енергомережі.
Про це пише Reuters.
За тиждень до відключення електроенергії в Іспанії зафіксували кілька стрибків напруги та відключень електроенергії, пише видання.
22 квітня через масштабний збій в енергосистемі виникли проблеми в роботі залізничних семафорів і зупинилося щонайменше 10 швидкісних поїздів поблизу Мадрида. Міністр транспорту Оскар Пуенте пояснив це тим, що надмірна напруга в електромережі спричинила відключення для захисту підстанцій.
Також порушилася робота нафтопереробного заводу Repsol у Картахені через проблеми з електропостачанням.
На думку експертів, незалежно від причини, масове відключення електроенергії та попередні менш серйозні інциденти свідчать про те, що іспанська енергомережа стикається з проблемами на тлі буму відновлюваних джерел енергії.
Надлишок енергопостачання може порушити роботу енергомереж так само, як і дефіцит, і оператори мережі повинні підтримувати баланс, наголошується в повідомленні.
Водночас Прем'єр-міністр Педро Санчес та голова оператора енергомережі REE Беатріс Корредор заявили, що рекордні рівні відновлюваної енергії не є причиною відключення електроенергії в понеділок.
Антоніо Туріель, старший науковий співробітник Іспанської національної дослідницької ради, повідомив, що мережа зазнала значної нестабільності за кілька днів до відключення електроенергії.
- Через блекаут в Іспанії розпочато судову справу - були версії про те, що до втрати 15 ГВт потужності призвела кібератака.
- Суд в Іспанії засекретив розслідування щодо масового відключення електроенергії за клопотанням прокуратури.