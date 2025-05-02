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Reuters: Європа передасть €3 млрд заморожених російських коштів західним інвесторам

Це стане відповіддю на те, що Москва вилучила кошти цих інвесторів у Росії.

Reuters: Європа передасть €3 млрд заморожених російських коштів західним інвесторам
Фото: Euroclear

Депозитарій Euroclear планує вилучити та перерозподілити близько 3 мільярдів євро (3,4 мільярда доларів) заморожених російських коштів західним інвесторам, передає Reuters із посиланням на документи та джерела.

Гроші будуть використані для компенсації західним інвесторам після того, як Москва протягом останніх місяців вилучила готівку, що зберігалася в Росії.

Двоє джерел повідомили, що Euroclear перерозподіляє 3 мільярди з пулу в 10 мільярдів євро готівкою, що належить російським організаціям та фізичним особам, які потрапили під санкції Європейського Союзу після вторгнення Москви в Україну у 2022 році.

Цей крок знаменує собою новий рівень заходів у відповідь з боку Європи. Європейський Союз змінив свій режим санкцій наприкінці минулого року, що дозволило тепер робити такі виплати західним інвесторам.

Видання зазначає, що ці виплати не стосуватимуться понад 200 млрд євро заморожених резервів Центробанку РФ, однак цей крок скоротить загальний обсяг заморожених активів.

Водночас не вдалося встановити, які саме інвестори отримають виплати й активи яких росіян будуть вилучені.

Зазначимо, що станом на травень 2025 року в Європейському Союзі заморожено понад €240 мільярдів російських активів, з яких приблизно €207 мільярдів належать Центральному банку Росії . Більшість цих коштів зберігається в бельгійській фінансовій установі Euroclear, яка є одним із головних депозитаріїв цінних паперів у ЄС .
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