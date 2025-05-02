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У Німеччині партію АдН визнали правоекстремістською на федеральному рівні

Своє рішення Федеральне відомство з охорони конституції обґрунтувало "екстремістським характером партії".

У Німеччині партію АдН визнали правоекстремістською на федеральному рівні
протестувальники з плакатами "Забороніть АдН негайно"
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 2 травня, німецьке Федеральне відомство з охорони конституції віднесло партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН) до правоекстремістських на федеральному рівні, передає DW. 

Своє рішення відомство обґрунтувало "екстремістським характером партії загалом, яка нехтує людською гідністю". Вказується, що відповідну оцінку Федеральне відомство з охорони конституції винесло "після інтенсивної та всебічної експертної перевірки".

Як зазначає відомство, "підозри в тому, що партія переслідує цілі, спрямовані проти вільного демократичного порядку, підтвердилися і, по суті, багато в чому перетворилися на впевненість". 

"Переважне в партії розуміння народу за етнічною та родовою ознакою несумісне з основним вільним демократичним порядком", – йдеться у заяві.

За оцінкою Федерального відомства з охорони конституції, мета АдН – виключити певні групи населення з рівної участі в житті суспільства. Зокрема, АдН вважає громадян Німеччини – вихідців із країн, де переважає мусульманське населення, "нерівноправними представниками німецького народу за етнічним визначенням", зазначає спецслужба.

За словами заступників голови відомства Зінана Зелена та Зільке Віллемс, заяви та позиції партії в цілому, а також її провідних представників порушують принцип людської гідності.

Раніше у Німеччині правоекстремістськими були визнані земельні організації "Альтернативи для Німеччини" у Тюрінгії, Саксонії та Саксонії-Анхальт.

АдН була заснована у 2013 році як партія євроскептиків. Згодом партія зрушила праворуч, її ультраправе "крило" посилилося, але було формально розпущене. В останні роки популярність партії у Німеччині зростала, сьогодні вона представлена у бундестазі та у багатьох земельних парламентах.
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