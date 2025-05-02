Трамп планує грандіозний військовий парад на свій день народження

Виданню Associated Press вдалося отримати інформацію про підготовку у Вашингтоні масштабного параду, що має відбутися 14 червня - у день народження президента США Дональда Трампа.

Участь у заході візьмуть близько 6600 військовослужбовців, не менше 150 одиниць наземної техніки, 50 гелікоптерів, сім військових оркестрів та тисячі цивільних осіб.

За зручним для Трампа збігом обставин, його 79-ий день народження припадає на 250-ту річницю створення американської армії - подію, під яку зручно приурочити військовий парад величезного масштабу, про який республіканець мріяв ще з першої своєї каденції.

Побувавши у Парижі в 2017 році на параді до Дня взяття Бастилії, Трамп, за словами посадовців, палко захотів організувати вдома щось подібне. Проте дізнавшись про те, що вартість події може сягнути 92 мільйонів доларів, швидко згорнув проєкт. Парад 14 червня, за оцінками, може коштувати десятки мільйонів в американській валюті.