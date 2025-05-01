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Журналісти з’ясували, як російське ГРУ замовляє підпали та вибухи в Європі

За операції виконавцям пропонують до 10 тисяч євро.

Журналісти з’ясували, як російське ГРУ замовляє підпали та вибухи в Європі
Володимир Путін
Фото: EPA/UPG

Російське Головне розвідувальне управління (ГРУ) доручило своїм агентам у Європі збирати інформацію про осіб, які впливають на громадську думку і критично ставляться до влади РФ, пише «Крим. Реалії» з посиланням на центр «Досьє».

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На початку 2025 року агенти ГРУ отримали вказівку терміново надати дані про журналістів, політиків, блогерів, діячів культури та інших публічних осіб. Зокрема, розвідку цікавлять джерела фінансування, особисті дані, місця проживання та роботи.

Журналісти зазначають - після початку повномасштабної війни в Україні Росія змінила тактику: замість відправлення підготовлених агентів Кремль вербує координаторів уже на місцях. «Європейські спецслужби стали активнішими. Диверсантів тепер шукають серед осіб із кримінальним минулим або зв’язками з армією. Вербування часто починається через Telegram-ботів», — розповів журналіст Ілля Рождественський.

Операціями керує підрозділ СДД (Служба спеціальної діяльності), який очолює генерал-майор Андрій Авер’янов. Саме цей підрозділ, за інформацією Wall Street Journal, відповідає за диверсії й підривну діяльність на Заході.

У Європі ССД працює так: один співробітник розвідки має три-п'ять ключових агентів, з якими він підтримує регулярний зв'язок, – це координатори. Кожен із них управляє власною мережею, учасники якої у свою чергу підключають своїх знайомих – і так далі. Офіцер розвідки може сам вигадувати якісь операції та давати завдання своїм агентам – і по ланцюжку виконавцям.

Російське ГРУ обіцяє за операції до десяти тисяч євро, і досить часто таких людей, що бажають заробити, знаходять просто через робот в телеграмі.

Associated Press нарахувало щонайменше 59 інцидентів у Європі, пов’язаних із діяльністю російських агентів після 2022 року — підпали, вибухи, кібератаки, поширення пропаганди та спроби вбивств.

Центр «Досьє» повідомляє, що має документальне підтвердження збору даних про європейських критиків Кремля. 
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