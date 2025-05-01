Reuters: Ryanair погрожує скасувати замовлення на Boeing, якщо тарифи вплинуть на ціну

Найбільша європейська авіакомпанія за кількістю пасажирів має отримати останні 29 літаків із замовлення на 210 літаків 737 MAX до березня наступного року.

Ryanair розгляне можливість скасування замовлень на літаки у Boeing, якщо тарифи США суттєво вплинуть на ціну, та розгляне альтернативних постачальників.

Про це заявив виконавчий директор Майкл О'Лірі, пише Reuters.

Ryanair, найбільша європейська авіакомпанія за кількістю пасажирів, має отримати останні 29 літаків із замовлення на 210 літаків 737 MAX до березня наступного року. Вона також має 150 твердих замовлень на MAX 10, найбільший реактивний літак у сімействі 737, та опціони на ще 150, перші поставки яких заплановані на 2027 рік.

“Якщо уряд США продовжить свій непродуманий план запровадження тарифів, і якщо ці тарифи суттєво вплинуть на ціну експорту літаків Boeing до Європи, то ми, безумовно, переглянемо як наші поточні замовлення на Boeing, так і можливість розміщення цих замовлень в іншому місці”, – сказав О'Лірі в листі до високопоставленого законодавця США.

Погроза О'Лірі скасувати замовлення пролунала після того, як він заявив на європейській конференції за кілька днів до оголошення президентом США Дональдом Трампом про тарифи, що керівники Boeing приватно висловили впевненість у тому, що літаки будуть звільнені від цих мит.

Джерела в авіаційній галузі повідомляють, що контракти Boeing та Airbus не містять жодних положень про тарифи, оскільки галузь десятиліттями працювала без них. Крім того, тарифи набувають чинності лише після переходу права власності на літак до авіакомпанії-покупця та завершення дії контракту.

За словами джерел, більшість контрактів містять пункт, який вимагає від усіх сторін сплати власних податків, без прямої згадки про тарифи. Але, як повідомляється, багато компаній переглядають формулювання контрактів для майбутніх угод, припускаючи, що торговельна турбулентність триватиме деякий час.