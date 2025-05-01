На війні під час виконання бойового завдання загинув спортсмен Андрій Дзюбан
На війні під час виконання бойового завдання загинув спортсмен Андрій Дзюбан
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
Урсула фон дер Ляєн запросила вчених та дослідників переїхати до Європи
Урсула фон дер Ляєн запросила вчених та дослідників переїхати до Європи
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Штурм Слов'янсько-Краматорської агломерації. Частина друга
Штурм Слов'янсько-Краматорської агломерації. Частина друга
«В одній камері з убивцями та сепаратисткою»: як утримують цивільних в окупованому Луганську
«В одній камері з убивцями та сепаратисткою»: як утримують цивільних в окупованому Луганську
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
«Я керую країною та світом». Як Дональд Трамп змінює Америку
«Я керую країною та світом». Як Дональд Трамп змінює Америку
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
ГоловнаСвіт

Reuters: Ryanair погрожує скасувати замовлення на Boeing, якщо тарифи вплинуть на ціну

Найбільша європейська авіакомпанія за кількістю пасажирів має отримати останні 29 літаків із замовлення на 210 літаків 737 MAX до березня наступного року. 

Reuters: Ryanair погрожує скасувати замовлення на Boeing, якщо тарифи вплинуть на ціну
Фото: facebook/Міністерство інфраструктури України

Ryanair розгляне можливість скасування замовлень на літаки у Boeing, якщо тарифи США суттєво вплинуть на ціну, та розгляне альтернативних постачальників.

Про це заявив виконавчий директор Майкл О'Лірі, пише Reuters.

Ryanair, найбільша європейська авіакомпанія за кількістю пасажирів, має отримати останні 29 літаків із замовлення на 210 літаків 737 MAX до березня наступного року. Вона також має 150 твердих замовлень на MAX 10, найбільший реактивний літак у сімействі 737, та опціони на ще 150, перші поставки яких заплановані на 2027 рік.

“Якщо уряд США продовжить свій непродуманий план запровадження тарифів, і якщо ці тарифи суттєво вплинуть на ціну експорту літаків Boeing до Європи, то ми, безумовно, переглянемо як наші поточні замовлення на Boeing, так і можливість розміщення цих замовлень в іншому місці”, – сказав О'Лірі в листі до високопоставленого законодавця США.

Погроза О'Лірі скасувати замовлення пролунала після того, як він заявив на європейській конференції за кілька днів до оголошення президентом США Дональдом Трампом про тарифи, що керівники Boeing приватно висловили впевненість у тому, що літаки будуть звільнені від цих мит.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Джерела в авіаційній галузі повідомляють, що контракти Boeing та Airbus не містять жодних положень про тарифи, оскільки галузь десятиліттями працювала без них. Крім того, тарифи набувають чинності лише після переходу права власності на літак до авіакомпанії-покупця та завершення дії контракту.

За словами джерел, більшість контрактів містять пункт, який вимагає від усіх сторін сплати власних податків, без прямої згадки про тарифи. Але, як повідомляється, багато компаній переглядають формулювання контрактів для майбутніх угод, припускаючи, що торговельна турбулентність триватиме деякий час.
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies