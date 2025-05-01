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Низка країн ЄС попросила послабити для них бюджетні ліміти, щоб збільшити оборонні витрати

Країни зможуть збільшувати витрати на оборону до 1,5% свого ВВП щороку впродовж 4 років.

Низка країн ЄС попросила послабити для них бюджетні ліміти, щоб збільшити оборонні витрати
Фото: З відкритих джерел

Шістнадцять країн-членів ЄС попросили послабити для них бюджетні ліміти, щоб збільшити оборонні витрати, передає Рада Євросоюзу. 

Вони посилаються на висновки Європейської Ради щодо європейської оборони від 6 березня 2025 року, згідно з якими всі держави-члени зобов'язані нарощувати необхідні оборонні можливості в Європейському Союзі.

Реформована система економічного управління ЄС дозволяє державам-членам використовувати гнучкість, коли виняткові обставини поза контролем держави-члена мають значний вплив на державні фінанси відповідної держави-члена. 

Як зазначено Європейською Комісією у своєму повідомленні від 19 березня, агресивна війна Росії проти України та її загроза європейській безпеці є такими винятковими обставинами та впливають на державні фінанси через необхідність нарощування оборонних можливостей.

Бельгія, Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Естонія, Греція, Хорватія, Латвія, Литва, Угорщина, Польща, Португалія, Словенія, Словаччина та Фінляндія вирішили подати запит на активацію цього пункту. В інших випадках також триває вже заплановане нарощування оборонних можливостей. 

Це положення охоплює період у чотири роки та максимум 1,5 відсотка ВВП у гнучкості. 

Використання гнучкості сприятиме переходу до необхідних вищих витрат на оборону на національному рівні в державах-членах. Це суттєво сприятиме зміцненню безпеки Європейського Союзу та захисту наших громадян, одночасно посилюючи його загальну оборонну готовність, зменшуючи його стратегічну залежність, усуваючи критичні прогалини у можливостях та відповідно зміцнюючи європейську оборонну технологічну та промислову базу по всьому Союзу, йдеться у повідомленні.
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