Cуд у США визнав, що керівник Apple “відверто брехав” під присягою

Справу передали прокурору Північного округу Каліфорнії для розслідування, чи є доцільним порушення кримінальної справи про неповагу до суду.

Окружний суддя США визнав, що Apple навмисно порушила її судову заборону у справі, позов у якій подала американська компанія Epic Games, і що керівник Apple “відверто брехав” під присягою, пише BBC.

Передбачалося, що заборона мала заборонити Apple поводитися і встановлювати антиконкурентні ціни, відкривши App Store для зовнішніх варіантів оплати.

Суддя Івонн Гонсалес Роджерс заявила, що передає справу прокурору США Північного округу Каліфорнії для розслідування, чи є доцільним порушення кримінальної справи про неповагу до суду.

Apple відреагувала на рішення вчора ввечері. “Ми категорично не згодні з цим рішенням. Ми виконаємо постанову суду та подамо апеляцію”, – заявив речник Apple.

Рішення стосується справи 2021 року, порушеної Epic Games, виробником Fortnite, однієї з найпопулярніших ігор у світі, у якій йшлося, що клієнтам повинні бути доступні сторонні способи оплати. Воно оскаржувало знижку Apple до 30%, яку вона отримує з покупок, і стверджує, що App Store є монопольним.

У своєму рішенні 2021 року суддя Гонсалес Роджерс заявила, що Apple більше не може забороняти розробникам розміщувати посилання на власні механізми покупок. Окрім купівлі ігор, ще одним прикладом того, як це працюватиме, є сервіс потокового перегляду фільмів, який може пропонувати клієнтам підписатися через власний вебсайт, не використовуючи механізм покупок у додатках Apple.

У постанові про неповагу до суду, виданій у середу, суддя Гонсалес Роджерс встановила, що Apple попри все продовжувала втручатися в конкуренцію, роблячи спроби, які, за словами суду, “не допускатимуться”.

Суддя Гонсалес Роджерс додала, що внутрішні документи компанії, які вона переглянула, свідчать про те, що Apple навмисно порушила судову заборону. Документи показують, що “Apple точно знала, що робить, і на кожному кроці вибирала найбільш антиконкурентний варіант”.

Вона сказала, що генеральний директор Тім Кук проігнорував заклик керівника Філіпа Шиллера до того, щоб Apple виконала судову заборону, і дозволив фінансовому директору Луці Маестрі переконати його не робити цього. Також, за її словами, віцепрезидент Apple з фінансів Алекс Роман “відверто брехав під присягою”.