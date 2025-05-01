Гарріс публічно виступить із гострою критикою на адресу Трампа

Колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка після поразки на виборах 2024 року здебільшого зберігала мовчання щодо політичного життя в країні, планує виголосити першу велику промову, в якій критикуватиме Дональда Трампа.
Як пише Associated Press, демократка виступить на заході до 20-ої річниці заснування Emerge America - організації, що заохочує жінок-демократок до кар'єри політикинь та балотування на виборні посади.
Очікується, що Гарріс гостро підкреслюватиме невдачі, яких зазнала адміністрація Трампа в питаннях економіки, владних інституцій та зовнішньої політики.
Гарріс не оприлюднювала планів щодо своєї подальшої участі у будь-яких виборах, але чутки приписують їй бажання поборотися за крісло губернаторки Каліфорнії або ж знову висувати кандидатуру на пост президентки. Промова у Сан-Франциско може стати номінальним початком нової кампанії демократки.
- Чоловіка Гарріс рішенням адміністрації Трампа було звільнено з ради Меморіалу Голокосту.