Гарріс публічно виступить із гострою критикою на адресу Трампа

Це може бути ранній початок нової президентської кампанії.

Колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка після поразки на виборах 2024 року здебільшого зберігала мовчання щодо політичного життя в країні, планує виголосити першу велику промову, в якій критикуватиме Дональда Трампа.

Як пише Associated Press, демократка виступить на заході до 20-ої річниці заснування Emerge America - організації, що заохочує жінок-демократок до кар'єри політикинь та балотування на виборні посади.

Очікується, що Гарріс гостро підкреслюватиме невдачі, яких зазнала адміністрація Трампа в питаннях економіки, владних інституцій та зовнішньої політики.

Гарріс не оприлюднювала планів щодо своєї подальшої участі у будь-яких виборах, але чутки приписують їй бажання поборотися за крісло губернаторки Каліфорнії або ж знову висувати кандидатуру на пост президентки. Промова у Сан-Франциско може стати номінальним початком нової кампанії демократки.