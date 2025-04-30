Bloomberg: економіка США скоротилася вперше з 2022 року через стрибок імпорту перед запровадженням мит

Економісти застерігають, що більш високі мита можуть викликати шок пропозиції, послабити попит і створити ризики рецесії до кінця року.

У першому кварталі 2025 року ВВП США з урахуванням інфляції скоротився на 0,3% у річному вимірі — це перше зниження з 2022 року.

Про це йдеться в попередній оцінці Бюро економічного аналізу, передає Bloomberg.

Зниження показника відбулося на тлі різкого зростання імпорту перед запровадженням нових мит та послаблення споживчих витрат. Чистий експорт зменшив ВВП майже на 5 процентних пунктів — це найбільше зниження в історії відповідного обліку.

Ефективна тарифна ставка США нині сягає майже 23% — це найвищий рівень за понад сто років. Адміністрація Дональда Трампа хоча й оголосила 90-денну відстрочку на частину нових мит, але не скасувала їх повністю.

Попри загальне падіння, споживчі витрати, які становлять дві третини ВВП, зросли на 1,8%, перевищивши прогнози. Також спостерігалося зростання інвестицій у бізнес-обладнання — найвище з 2020 року.

Торговий радник Трампа Пітер Наварро назвав доповідь «найкращим негативним звітом, який він коли-небудь бачив», і заявив, що дерегуляція сприятиме подальшому зростанню.

Однак економісти застерігають, що більш високі мита можуть викликати шок пропозиції, послабити попит і створити ризики рецесії до кінця року.