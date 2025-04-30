Bloomberg: економіка США скоротилася вперше з 2022 року через стрибок імпорту перед запровадженням мит

У першому кварталі 2025 року ВВП США з урахуванням інфляції скоротився на 0,3% у річному вимірі — це перше зниження з 2022 року.
Про це йдеться в попередній оцінці Бюро економічного аналізу, передає Bloomberg.
Зниження показника відбулося на тлі різкого зростання імпорту перед запровадженням нових мит та послаблення споживчих витрат. Чистий експорт зменшив ВВП майже на 5 процентних пунктів — це найбільше зниження в історії відповідного обліку.
Ефективна тарифна ставка США нині сягає майже 23% — це найвищий рівень за понад сто років. Адміністрація Дональда Трампа хоча й оголосила 90-денну відстрочку на частину нових мит, але не скасувала їх повністю.
Попри загальне падіння, споживчі витрати, які становлять дві третини ВВП, зросли на 1,8%, перевищивши прогнози. Також спостерігалося зростання інвестицій у бізнес-обладнання — найвище з 2020 року.
Торговий радник Трампа Пітер Наварро назвав доповідь «найкращим негативним звітом, який він коли-небудь бачив», і заявив, що дерегуляція сприятиме подальшому зростанню.
Однак економісти застерігають, що більш високі мита можуть викликати шок пропозиції, послабити попит і створити ризики рецесії до кінця року.
- Цього місяця Трамп оголосив про безпрецедентне підняття тарифів на імпорт з більшості країн світу. Навіть тих островів, де немає населення за винятком птахів, тюленів і пінгвінів.
- Згодом американський президент сказав, що для тих держав, які не ухвалили контрзаходи, тариф знизять до 10 %, а їх чинність відкладуть на 90 днів. Це не стосується Китаю, який встиг оголосити про заходи у відповідь. Для Пекіна Штати підвищили тариф до 125 %.
- Для України тариф був встановлений на найнижчому рівні - 10%. В уряді вважають, що катастрофою для української економіки це не стане: наша держава більше купувала у США, аніж продавала.
- Росія і Білорусь до списку тарифікованих країн взагалі не потрапили. Вашингтон пояснив це тим, що торгівля з цими країнами і так під санкціями. Хоча насправді економічні відносини між ними тривають.
- Американські ринки відреагували на нововведення найбільшим з 2020 року одноденним падінням.
- 30 квітня Трамп підписав низку указів про пом'якшення “автомобільних” тарифів.
- Тим часом компанія Samsung Electronics попередила, що тарифи США вплинуть на попит на її продукцію ‒ найбільший у світі виробник мікросхем пам'яті та смартфонів представив песимістичний прогноз на рік.