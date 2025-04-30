Шмигаль підтвердив намір підписати угоду зі США вже найближчої доби

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що угоду з США про рідкісноземельні метали планують підписати "цієї доби". Про це повідомляє Суспільне з посиланням на слова Шмигаля в ефірі телемарафону.

За його словами, зараз команди узгоджують технічні деталі. Очікується, що документ буде готовим для підписання протягом доби.

"Це угода про створення інвестиційного фонду в Україні. 50 на 50 розподіл управління та внесків сторін. Внески будуть у грошовій формі. Американська сторона може вносити нову військову допомогу як внесок до цього фонду. Україна зберігає контроль над усіма ресурсами – надра, інфраструктура, природні ресурси. Україна здійснює внесок з нової ренти корисних копалин", – розповів він.

Інвестиційний фонд протягом десяти років робитиме внески в відновлення України. Управлінням займатимуться спільно: від України і США будуть по три представники. Прем'єр охарактеризував угоду як партнерську і додав, що Україна зможе отримувати військову допомогу від США.

Про те, що віцепрем'єрка Юлія Свириденко уже прибула до Штатів задля підписання угоди, сьогодні повідомили українські й західні медіа. Суспільне з посиланням на джерело писало, що Україна готова укласти угоду сьогодні.

Bloomberg повідомляло, що проєкт угоди стосовно створення спільного фонду для управління інвестиціями, вже фіналізували. За даними агентства, Штати отримають привілейований доступ до нових інвестиційних проєктів для розробки природних ресурсів України, включно з алюмінієм, графітом, нафтою і природним газом.

Важливо, що США в тексті документу погодилися з тим, що лише майбутня військова допомога США буде зарахована як внески до фонду.

Угода України і США

17 квітня Україна і США підписали меморандум про наміри створити спільний інвестиційний фонд.

Україна і США збиралися підписати рамкову угоду, на основі якої розробити конкретний документ, який потребуватиме затвердження Верховною Радою. Вашингтон намагався прописати в документі "борг" України в $300 млрд. Нещодавно він визнав, що допомога становила близько 100 млрд – цю цифру називав Київ. Угоду хотіли підписати ще в лютому, під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтона. Але на тлі сварки з Дональдом Трампом під час зустрічі це відклали.

У березні стало відомо, що Штати передали нашій державі новий проєкт угоди про надра. Причому представники уряду отримали один варіант документа, а Офісу Президента – інший.

Торги щодо нових домовленостей продовжилися. 1 квітня обидві держави провели перший раунд консультацій.

Згодом українська делегація вилетіла до Вашингтона, де відбулися перемовини технічних команд. Зеленський заявив, що зустріч української та американської команд щодо угоди про копалини пройшла позитивно, і упродовж тижня відбудуться нові контакти.

Загалом же ідея доступу країн-партнерок до українських ресурсів була запропонована ще в президентському плані перемоги, презентованому торік. Але активна робота в цьому напрямку розпочалася після повернення до влади Дональда Трампа, який наполягав на тому, що Штати повинні отримати відшкодування за допомогу, передану Україні. Американський президент оперував числами, непідтвердженими ні Україною, ні даними аналітиків: він казав, що Штати допомогли на $300 млрд. Зрештою після тривалих переговорів Вашингтон відмовився від цього твердження і повідомив, що допомога становила понад 100 млрд.

Для роботи над фінальною угодою Україна найняла юридичну компанію зі США, розповідав президент Володимир Зеленський.