Reuters: Росія розпочала будівництво автомобільного моста до Північної Кореї

Росіяни планують звести споруду до літа наступного року.

Росія та Північна Корея розпочали будівництво автомобільного мосту між країнами через річку Туманну.

Про це пише Reuters.

"Росія і Північна Корея в середу почали будівництво автомобільного моста між двома країнами, який перекинеться через річку Тюмень, у рамках зусиль зі зміцнення їхнього стратегічного партнерства", — пише агентство.

Міст зводиться поблизу залізничного "Мосту Дружби", який був введений в експлуатацію після завершення Корейської війни в 1959 році. Довжина споруди становитиме 850 метрів, він буде з'єднаний з російською дорожньою системою.

Про будівництво моста було домовлено під час візиту Володимира Путіна до Північної Кореї у 2024 році.

На церемонії, присвяченій початку будівництва, російська сторана заявила, що цей міст "дасть змогу підприємцям значно збільшити обсяги перевезень та знизити транспортні витрати, забезпечити надійні та стабільні постачання різної продукції, що сприятиме розширенню торговельно-економічної співпраці".

За інформацією російських ЗМІ, міст буде побудований до літа 2026 року.