Проєкт "Хочу к своим": 300 засуджених колаборантів бажають виїхати до Росії

300 осіб, які засуджені в Україні за колабораціонізм, бажають виїхати до Росії. Їх можуть відправити туди за умови повернення українців із російської неволі.
Такими є дані державного проєкту "Хочу к своим" станом на 30 квітня.
На сайті проєкту представлені профілі цих колаборантів. У профілі кожного з них – таймер, який показує час очікування зрадників на виїзд до РФ.
Найменше чекає Олексій Левін, який співпрацював з ворогом під час окупації рідного міста. Таймер у його профілі показує 21 день. А одним з "рекордсменів" очікування виїзду до РФ є Анатолій Ільїн. Він збирав та передавав ворогу інформацію про розташування підрозділів ЗСУ. Зрадник очікує 1 рік та 17 днів.
Як зазначено у повідомленні, російську владу поінформували про бажання кожного з трьохста українських зрадників виїхати у РФ, але Москва відмовляється повертати своїх колишніх агентів.
"Тепер, опинившись у в’язниці, вони цікаві росії тільки в якості матеріалу для пропаганди та фейків", – наголошують у проєкті.
Користувачі сайту станом на 30 квітня здійснили 740 тисяч переглядів сторінок з профілями колаборантів.
За даними проєкту:
- 1 колаборант вже скористався можливістю виїзду до РФ за умови повернення українців з російської неволі;
- 5 колаборантів припинили співпрацю з ворогом завдяки проєкту;
- 35 потенційних колаборантів перевіряються завдяки отриманій інформації від уважних громадян;
- 20 громадян, які не бажають жити в Україні, проте виявляють бажання жити в Росії, залишили заявки через спеціальну форму на сайті проєкту. Зазначені заявки опрацьовують у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
"Звертаємося до кожного і кожної, хто досі працює на ворога або планує це зробити: перейдіть на сайт “Хочу к своим” та перегляньте профілі тих, хто поклався на слово російських кураторів. Їхній приклад дає вам шанс зробити правильний висновок і припинити співпрацю з ворогом", – наголошують творці проєкту.
- Державний проєкт "Хочу к своим" – це публічний список засуджених за державну зраду і колабораційну діяльність осіб, які бажають виїхати до РФ за умови повернення українців з російської неволі.
- Проєкт реалізується Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за підтримки Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
- Щоб потрапити у цей перелік, громадянин України, засуджений за державну зраду або колабораційну діяльність, власноруч пише заяву до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, в якій чітко та однозначно висловлює бажання виїхати до РФ за умови повернення українців з російської неволі.
- Потім цю заяву розглядає Координаційний штаб та ухвалює рішення. За клопотанням прокурора український суд на підставі статтею 84-1 Кримінального кодексу України вирішує питання про звільнення такої особи від відбування покарання. У разі звільнення судом такої особи від відбування покарання вона під наглядом правоохоронних органів відбуває до визначеного місця українсько-російського кордону. Після цього, за умови одночасного повернення російською владою українців, безперешкодно виїжджає до РФ.
- У випадку, якщо виїзд такої особи до РФ не відбувся через нездійснення російською стороною аналогічних (дзеркальних) заходів, суд за клопотанням прокурора ухвалює рішення про її направлення для подальшого відбування призначеного раніше покарання. Після цього особа під наглядом тих же правоохоронних органів повертається до місця відбування покарання.