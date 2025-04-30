Проєкт "Хочу к своим": 300 засуджених колаборантів бажають виїхати до Росії

Їх можуть відправити туди за умови повернення українців із російської неволі.

300 осіб, які засуджені в Україні за колабораціонізм, бажають виїхати до Росії. Їх можуть відправити туди за умови повернення українців із російської неволі.

Такими є дані державного проєкту "Хочу к своим" станом на 30 квітня.

На сайті проєкту представлені профілі цих колаборантів. У профілі кожного з них – таймер, який показує час очікування зрадників на виїзд до РФ.

Найменше чекає Олексій Левін, який співпрацював з ворогом під час окупації рідного міста. Таймер у його профілі показує 21 день. А одним з "рекордсменів" очікування виїзду до РФ є Анатолій Ільїн. Він збирав та передавав ворогу інформацію про розташування підрозділів ЗСУ. Зрадник очікує 1 рік та 17 днів.

Як зазначено у повідомленні, російську владу поінформували про бажання кожного з трьохста українських зрадників виїхати у РФ, але Москва відмовляється повертати своїх колишніх агентів.

"Тепер, опинившись у в’язниці, вони цікаві росії тільки в якості матеріалу для пропаганди та фейків", – наголошують у проєкті.

Користувачі сайту станом на 30 квітня здійснили 740 тисяч переглядів сторінок з профілями колаборантів.

За даними проєкту:

1 колаборант вже скористався можливістю виїзду до РФ за умови повернення українців з російської неволі;

5 колаборантів припинили співпрацю з ворогом завдяки проєкту;

35 потенційних колаборантів перевіряються завдяки отриманій інформації від уважних громадян;

20 громадян, які не бажають жити в Україні, проте виявляють бажання жити в Росії, залишили заявки через спеціальну форму на сайті проєкту. Зазначені заявки опрацьовують у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

"Звертаємося до кожного і кожної, хто досі працює на ворога або планує це зробити: перейдіть на сайт “Хочу к своим” та перегляньте профілі тих, хто поклався на слово російських кураторів. Їхній приклад дає вам шанс зробити правильний висновок і припинити співпрацю з ворогом", – наголошують творці проєкту.