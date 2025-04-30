Джерела: СБУ вразила Муромський завод, що виготовляє продукцію для ВМС і авіації Росії

За даними джерел, там пролунало 5 вибухів.

За повідомленнями джерел серед Сил оборони, цієї ночі СБУ атакувала дронами Муромський приладобудівний завод, що виготовляє продукцію для ведення війни проти України. Це підприємство спеціалізується на виготовленні засобів запалювання боєприпасів і деталей та виробів для військово-морського флоту і авіації.

За даними співрозмовників, на заводі відбулося 5 вибухів. За попереднім динами, вражено дві будівлі, зайнялася пожежа.

"Він спеціалізується на виробництві засобів запалювання боєприпасів, а також комплектуючих та виробів для військово-морського флоту та військової авіації рф", – повідомили джерела.

Муромський приладобудівний завод внесено у санкційні списки України та ЄС, оскільки він відіграє значну роль у забезпеченні військової агресії проти України.

"СБУ продовжує ефективно працювати по законних військових цілях на території рф", – повідомило поінформоване джерело в службі.

За даними телеграм-каналу Astra, внаслідок атаки згорів склад з продукцією і прохідна. Муромський завод приладобудування входить до групи "Ростєха". Це один з головних виробників військової продукції для різних російських формувань, серед іншого – ФСБ.