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Джерела: СБУ вразила Муромський завод, що виготовляє продукцію для ВМС і авіації Росії

За даними джерел, там пролунало 5 вибухів. 

Джерела: СБУ вразила Муромський завод, що виготовляє продукцію для ВМС і авіації Росії
ураження
Фото: скріншот

За повідомленнями джерел серед Сил оборони, цієї ночі СБУ атакувала дронами Муромський приладобудівний завод, що виготовляє продукцію для ведення війни проти України. Це підприємство спеціалізується на виготовленні засобів запалювання боєприпасів і деталей та виробів для військово-морського флоту і авіації. 

За даними співрозмовників, на заводі відбулося 5 вибухів. За попереднім динами, вражено дві будівлі, зайнялася пожежа. 

"Він спеціалізується на виробництві засобів запалювання боєприпасів, а також комплектуючих та виробів для військово-морського флоту та військової авіації рф", – повідомили джерела.

Муромський приладобудівний завод внесено у санкційні списки України та ЄС, оскільки він відіграє значну роль у забезпеченні військової агресії проти України. 

"СБУ продовжує ефективно працювати по законних військових цілях на території рф", – повідомило поінформоване джерело в службі. 

За даними телеграм-каналу Astra, внаслідок атаки згорів склад з продукцією і прохідна. Муромський завод приладобудування входить до групи "Ростєха". Це один з головних виробників військової продукції для різних російських формувань, серед іншого – ФСБ. 

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