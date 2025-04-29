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Макрон заявив про посилення тиску на Росію "у найближчі вісім-десять днів", - ЗМІ

Президент Франції вважає, що наступні два тижні будуть ключовими для спроби впровадити припинення вогню.

Макрон заявив про посилення тиску на Росію "у найближчі вісім-десять днів", - ЗМІ
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував посилення тиску на Росію у найближчі вісім-десять днів для досягнення миру.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на  Liberation і на інтерв’ю Макрона журналу Paris Match.

"У наступні вісім-десять днів ми посилимо тиск на Росію", - сказав він в інтерв’ю.

Макрон вважає, що наступні два тижні будуть ключовими для спроби впровадити припинення вогню, якого прагнуть США. Він наголосив, що умови прийняла Україна і підтримують європейці, але  Росія до них ще не приєдналася.

Макрон пояснив, що розмовляв з американським президентом Дональдом Трампом, аби заохотити його зайняти жорсткішу позицію щодо Путіна. Він вважає, що зміг переконати американців у можливості ескалації погроз.

"Ми повинні бути готові разом з американцями посилити нашу позицію щодо Росії, щоб досягти цього припинення вогню", - сказав він.

"Я вважаю, що завдяки цій зустрічі у Ватикані нам вдалося чинити тиск на Росію. Це була поставлена мета, бо було неправильно, що тиск чинився лише на Україну", – додав Макрон.

Напередодні голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що Франція ініціювала "важливе засідання" Ради безпеки ООН щодо російської агресії проти України.

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