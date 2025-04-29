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Трамп побажав канадцям обрати того, хто зробить їх 51-им штатом

Знову згадав про "штучні кордони", "зменшення податків удвічі" та "субсидії на сотні мільярдів".

Трамп побажав канадцям обрати того, хто зробить їх 51-им штатом
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

У день голосування на парламентських виборах в Канаді президент США Дональд Трамп у власній соцмережі Truth Social закликав громадян сусідньої країни зробити вибір на користь втрати незалежності. 

Республіканець побажав канадцям "успіху в обранні того, хто матиме силу та мудрість зменшити податки удвічі, безкоштовно підвищити військову потужність до найвищого рівня у світі, в чотири рази збільшити виробництво автомобілів, сталі, деревини та енергії - з нульовими тарифами - якщо Канада стане омріяним 51-им штатом".  

Трамп повторив свої закиди щодо того, що США нібито "субсидує Канаду на сотні мільярдів доларів щороку", а кордон між державами є "штучно намальованою лінією".

Головними претендентами на крісло прем'єра Канади є чинний голова уряду Марк Карні від лібералів та опозиціонер П'єр Полієв від консерваторів. Обидва вони не підтримують приєднання до США.

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