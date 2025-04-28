Кошта: у європейському блекауті немає ознак кібератаки

Оператори електромереж в обох країнах працюють над з'ясуванням причин.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта перебуває на зв’язку з прем’єр-міністрами Португалії та Іспанії Луїшем Монтенегру та Педро Санчесом щодо перебоїв із електрикою і не вбачає ознак хакерської атаки.

Про це повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта у мережі Х.

"Я підтримую зв'язок з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом та прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру щодо сьогоднішніх масштабних відключень електроенергії в Іспанії та Португалії", – повідомив топпосадовець ЄС.

Кошта наголосив, що "наразі немає жодних ознак кібератаки".

За словами президента Євроради, наразі оператори електромереж в обох країнах працюють над з'ясуванням причин і відновленням електропостачання".