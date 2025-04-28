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Підозрюваного у вбивстві у французькій мечеті затримали в Італії

Франція незабаром розпочне процедуру екстрадиції.

Підозрюваного у вбивстві у французькій мечеті затримали в Італії
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

В Італії заарештували чоловіка за підозрою у вбивстві ножем, коли жертва молилася в мечеті на півдні Франції.

Про це пише Reuters з посиланням на французьку владу.

Прокурор південного міста Алес у регіоні Гар, де в п'ятницю стався напад, Абделькрим Гріні, заявив телеканалу BFM: “Я можу підтвердити, що ймовірний злочинець справді зайшов до італійської поліцейської дільниці поблизу Флоренції минулої ночі близько 23:00-23:30”.

“Ми знали, що він покинув Францію... Це було лише питанням часу, коли ми його спіймаємо”, – додав він.Підозрюваний сам здався у місті Пістоя, місті поблизу Флоренції, і буде переведений до Флоренції пізніше сьогодні.Франція швидко розпочне процедуру екстрадиції, сказав Гріні. “Ми зробимо все можливе, щоб він повернувся якомога швидше”, ‒ додав прокурор.

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Коментуючи мотивацію нападу, Гріні сказав: “Антимусульманська мотивація є переважною зачіпкою (...), але в розслідуванні також є елементи, які свідчать про те, що були й інші мотиви для здійснення цього діяння... можливо, захоплення смертю, щоб вважатися серійним убивцею”.

Французькі політики в неділю засудили напад, який було знято на відео та опубліковано у Snapchat.

Франція, країна, яка пишається своїм внутрішньовизнаним секуляризмом, відомим як “лаїцизм”, має найбільше мусульманське населення в Європі, що налічує понад 6 мільйонів чоловік і становить близько 10% населення країни.

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