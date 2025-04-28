Мерц назвав імена перших міністрів нового уряду Німеччини

Відомо, хто очолить МЗС, міністерства економіки та енергетики, транспорту, освіти та інші.

Голова партії та фракції ХДС Фрідріх Мерц під час прес-конференції в Бундестазі, 9 квітня 2025 року.

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який повинен вступити на посаду 6 травня, у понеділок оприлюднив перші імена очільників міністерств майбутнього уряду.

Про це пише Politico.

Міністерство закордонних справ очолить досвідчений експерт з оборони та зовнішньої політики Йоганн Вадефуль. А колишня керівниця енергетики та ексдепутатка Катерина Райхе керуватиме міністерством економіки та енергетики.

Патрік Шнідер, ветеран транспортної політики, очолить міністерство транспорту, а Карін Прін, яка раніше керувала освітою в північній землі Шлезвіг-Гольштейн, стане міністром освіти. Ніна Варкен, фахівчиня з правових питань Бундестагу, призначена очолити міністерство охорони здоров’я.

Мерц також створив нове міністерство цифровізації, обравши фізика та керівника технічних галузей Карстена Вільдбергера для просування "назрілих цифрових реформ" в уряді.

Культурними та медійними справами керуватиме Вольфрам Веймер, відомий журналіст і видавець. А депутат Крістіане Шендерляйн стане міністром спорту та волонтерської політики.

Також Мерц призначив членів свого консервативного Християнсько-демократичного союзу до МЗС. Зокрема, Серап Гюлер займатиметься питаннями міжнародного співробітництва, а Гюнтер Кріхбаум, ветеран політики ЄС, бере на себе роль державного міністра з європейських справ.

Ключовий соратник Мерца та колишній парламентський керівник ХДС/ХСС Торстен Фрай стане головою Адміністрації. Фрай відповідатиме за координацію діяльності уряду та забезпечення роботи Кабінету міністрів.