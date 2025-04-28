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Мерц назвав імена перших міністрів нового уряду Німеччини

Відомо, хто очолить МЗС, міністерства економіки та енергетики, транспорту, освіти та інші. 

Мерц назвав імена перших міністрів нового уряду Німеччини
Голова партії та фракції ХДС Фрідріх Мерц під час прес-конференції в Бундестазі, 9 квітня 2025 року.
Фото: EPA/UPG

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який повинен вступити на посаду 6 травня, у понеділок оприлюднив перші імена очільників міністерств майбутнього уряду.

Про це пише Politico.

Міністерство закордонних справ очолить досвідчений експерт з оборони та зовнішньої політики Йоганн Вадефуль. А колишня керівниця енергетики та ексдепутатка Катерина Райхе керуватиме міністерством економіки та енергетики.

Патрік Шнідер, ветеран транспортної політики, очолить міністерство транспорту, а Карін Прін, яка раніше керувала освітою в північній землі Шлезвіг-Гольштейн, стане міністром освіти. Ніна Варкен, фахівчиня з правових питань Бундестагу, призначена очолити міністерство охорони здоров’я.

Мерц також створив нове міністерство цифровізації, обравши фізика та керівника технічних галузей Карстена Вільдбергера для просування "назрілих цифрових реформ" в уряді.

Культурними та медійними справами керуватиме Вольфрам Веймер, відомий журналіст і видавець. А депутат Крістіане Шендерляйн стане міністром спорту та волонтерської політики.

Також Мерц призначив членів свого консервативного Християнсько-демократичного союзу до МЗС. Зокрема, Серап Гюлер займатиметься питаннями міжнародного співробітництва, а Гюнтер Кріхбаум, ветеран політики ЄС, бере на себе роль державного міністра з європейських справ.

Ключовий соратник Мерца та колишній парламентський керівник ХДС/ХСС Торстен Фрай стане головою Адміністрації. Фрай відповідатиме за координацію діяльності уряду та забезпечення роботи Кабінету міністрів.

  • 9 квітня в Німеччині правоконсервативний блок ХДС/ХСС і Соціал-демократична партія (СДПН) оголосили, що завершили переговори і сформували урядову коаліцію. Очікують, що уряд на чолі з новим канцлером Фрідріхом Мерцем запрацює вже на початку травня.
  • Детальніше про новий уряд Німеччини читайте у матеріалі LB.ua "За крок до влади: виклики для уряду Мерца".
  • Тим часом німецьке видання Welt стверджує, що майбутній канцлер Фрідріх Мерц, який має офіційно очолити уряд вже 6 травня, готує візит до України.
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