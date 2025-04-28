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У Канаді сьогодні пройдуть парламентські вибори

Головними конкурентами на виборах є Ліберальна та Консервативна партії.

У Канаді сьогодні пройдуть парламентські вибори
Фото: EPA

У Канаді 28 квітня відбудуться парламентські вибори, за підсумками яких буде обраний новий прем’єр-міністр та сформований уряд країни. 

Про це пише CNN.

Канадці розпочнуть голосувати на сході країни, в Ньюфаундленді і Лабрадорі о 8:30 ранку за місцевим часом. Виборчі дільниці працюватимуть упродовж 12 годин.

Головними конкурентами на виборах є Ліберальна партія, яку очолив Марк Карні після відставки Джастіна Трюдо, та Консервативна партія, лідером якої є П’єр Полієвр. 

Карні під час кампанії заявляв про себе як досвідченого професіонала, який може керувати економікою Канади в період глибокої економічної нестабільності. Він  пообіцяв зробити державу менш залежною від США через розвиток внутрішнього виробництва.

Тим часом лідер консерваторів Пуальєвр розглядає вибори як боротьбу між звичайними канадцями та "оттавськими елітами", які керували країною протягом останніх дев’яти років. Він хоче скоротити державне фінансування, подолати бюрократію країни та скасувати екологічні закони для подальшої експлуатації величезних природних багатств.

На початку передвиборчої кампанії лідирувала Консервативна партія, але після приходу Карні виборці стали більш прихильними до лібералів. 

Великий вплив на виборчу кампанію у країні мала торгова війна зі Сполученими Штатами, а також заяви американського президента Дональда Трампа про анексію Канади.

Остаточні результати виборів можуть оголосити вже в ніч на 29 квітня.

  • За кілька днів до виборів рекордна кількість канадців проголосувала достроково, на виборчих дільницях стояли довгі черги. Щонайменше 7,3 мільйона виборців вирішили проголосувати до дня виборів, що на 25% більше, ніж на  виборах 2021 року.
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